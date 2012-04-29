Конгресс США перетряхивает Пентагон, делая упор на ИИ и гиперзвук



На мониторах Пентагона – весь мир.

Источник: http://redstar.ru/ На мониторах Пентагона – весь мир.Источник: http://redstar.ru/

В свете тех сюр­при­зов, в об­ла­сти но­вей­ше­го во­ору­же­ния, ко­то­рые пре­под­нес­ли Россия и Китай, за­ко­но­да­те­ли США решили пе­ре­трях­нуть Пен­та­гон. На Ка­пи­то­лий­ском холме, за­ко­но­да­те­ли США при­зы­ва­ют Пен­та­гон со­здать новые ракеты даль­не­го дей­ствия, за­крыть часть ин­но­ва­ци­он­ных офисов и пе­ре­дать экс­пе­ри­мен­таль­ные про­грам­мы в другие под­раз­де­ле­ния.

Члены ко­ми­те­та по во­ору­жен­ным силам Кон­грес­са США готовы под­дер­жать Пен­та­гон в его недав­них обе­ща­ни­ях уско­рить раз­ви­тие тех­но­ло­гий, на фоне быст­рой мо­дер­ни­за­ции, осу­ществ­ля­е­мой Китаем и Рос­си­ей.

Одно из самых боль­ших из­ме­не­ний, за­клю­ча­ет­ся в том, чтобы за­крыть офис стра­те­ги­че­ских воз­мож­но­стей, когда-то счи­тав­ший­ся одним из самых ин­но­ва­ци­он­ных под­раз­де­ле­ний в Пен­та­гоне. Офис — был создан экс - ми­ни­стром обо­ро­ны Эшта­ном Кар­те­ром, ко­то­рый на­ста­и­вал на том, чтобы он от­чи­ты­вать­ся непо­сред­ствен­но перед ним, однако его ди­рек­тор уже пе­ре­шел в ВВС, и прямой кон­такт с ми­ни­стром обо­ро­ны Джимом Мат­ти­сом от­сут­ству­ет.

Однако другой проект Кар­те­ра, Экс­пе­ри­мен­таль­ная Ин­но­ва­ци­он­ная Обо­рон­ная Еди­ни­ца (DIUx - под­раз­де­ле­ние по внед­ре­нию во­ен­ны­ми новых ком­мер­че­ских тех­но­ло­гий), по­лу­чил по­ло­жи­тель­ные оценки от ко­ми­те­та и прось­бу про­ин­фор­ми­ро­вать Кон­гресс о том, как Пен­та­гон может улуч­шить его работу.

Что ка­са­ет­ся кон­крет­ных тех­но­ло­гий, то под­ко­ми­тет, пред­ла­га­ет уре­зать фи­нан­си­ро­ва­ние ла­зе­ров вы­со­кой мощ­но­сти на 50%. В то же время, под­ко­ми­тет по стра­те­ги­че­ским силам по­ру­ча­ет, за­ме­сти­те­лю ми­ни­стра обо­ро­ны по за­куп­кам и снаб­же­нию Элль Лорд, уско­рить как раз­ра­бот­ку, так и ре­а­ли­за­цию на­зем­ной про­грам­мы стра­те­ги­че­ско­го сдер­жи­ва­ния и про­грам­мы со­зда­ния кры­ла­тых ракет боль­шой даль­но­сти не более чем через год. Глава стра­те­ги­че­ско­го ко­ман­до­ва­ния, ге­не­рал Джон Хайтен, неод­но­крат­но недо­уме­вал по поводу мед­лен­но­го про­цес­са ре­а­ли­за­ции этих про­грамм. Однако, это вряд ли при­вле­чёт двух­пар­тий­ную под­держ­ку, по­сколь­ку нет убе­ди­тель­ных причин для уско­ре­ния обоих про­ек­тов и уре­за­ния других сроч­ных по­треб­но­стей.

Пен­та­гон по­лу­чил под­держ­ку за­ко­но­да­те­лей по ор­га­ни­за­ции Объ­еди­нен­но­го Центра Ис­кус­ствен­но­го Ин­тел­лек­та (JAIC), ко­то­рый будет создан в те­че­нии 6 ме­ся­цев, по словам за­ме­сти­те­ля Ми­ни­стра обо­ро­ны Пат­ри­ка Ша­на­ха­на. Он сказал, что это один из глав­ных при­о­ри­те­тов, его под­чи­нён­ных, учи­ты­вая ре­во­лю­цию в ма­шин­ном обу­че­нии, про­ис­хо­дя­щую в част­ном сек­то­ре, ко­то­рую Пен­та­гон от­ча­ян­но пы­та­ет­ся ис­поль­зо­вать.

На про­шлой неделе за­ме­сти­тель Ми­ни­стра обо­ро­ны по ис­сле­до­ва­ни­ям и ин­же­не­рии Майкл Гриф­фин, сказал, что он хочет ис­поль­зо­вать центр, чтобы со­брать про­ек­ти­ров­щи­ков Пен­та­го­на и раз­ве­ды­ва­тель­ное со­об­ще­ство, в одном месте, поз­во­ляя им сидеть плечом к плечу. Им также будет по­ру­че­но ра­бо­тать над спо­со­ба­ми, внед­ре­ния тех­но­ло­ги ИИ в Пен­та­гоне и объ­еди­нить почти 600 про­ек­тов, ко­то­рые уже раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся в Пен­та­гоне, и каким-либо об­ра­зом свя­за­ны с ИИ.

В ходе слу­ша­ний на Ка­пи­то­лий­ском холме на про­шлой неделе, он заявил де­пу­та­там , что в про­дви­же­нии вперед с ИИ и ги­пер­зву­ко­вы­ми про­ек­та­ми, он хочет упро­стить струк­ту­ру при­ня­тия ре­ше­ний. "То, что я хочу вы­ре­зать, - это бю­ро­кра­ти­че­ские слои при­ня­тия ре­ше­ний, где слиш­ком много людей думают, что они должны ска­зать", - сказал он. Он за­ве­рил за­ко­но­да­те­лей, что он не пы­та­ет­ся со­кра­тить и сре­зать свой путь через си­сте­му, но речь о том, что ре­ше­ния должны быть при­ня­ты быстро, горст­кой упол­но­мо­чен­ных и ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных людей.

Гриф­фин неод­но­крат­но го­во­рил, что раз­ви­тие новых ги­пер­зву­ко­вых воз­мож­но­стей яв­ля­ет­ся его глав­ным при­о­ри­те­том, и Ша­на­хан под­твер­дил во втор­ник, что Гриф­фин уже пред­ста­вил про­ме­жу­точ­ный отчет о своих планах по десяти клю­че­вым тех­но­ло­ги­ям для Пен­та­го­на, а окон­ча­тель­ный отчет должен быть на его столе в июле.

Ша­на­хан сказал, что он ожи­да­ет зна­чи­тель­но­го уве­ли­че­ния фи­нан­си­ро­ва­ния Пен­та­го­на в 2020 году, и ищет пути, чтобы сде­лать “запас” для новых ин­ве­сти­ций в новые тех­но­ло­гии. В июль­ском до­кла­де будут опре­де­ле­ны клю­че­вые вехи для те­сти­ро­ва­ния и про­то­ти­пов тех­но­ло­гий, в период с 2018 по 2023 год, впер­вые будет раз­ра­бо­та­на до­рож­ная карта для раз­ви­тия ги­пер­зву­ка и ИИ.