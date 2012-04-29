Конгресс США перетряхивает Пентагон, делая упор на ИИ и гиперзвук
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На мониторах Пентагона – весь мир.
Источник: http://redstar.ru/
В свете тех сюрпризов, в области новейшего вооружения, которые преподнесли Россия и Китай, законодатели США решили перетряхнуть Пентагон. На Капитолийском холме, законодатели США призывают Пентагон создать новые ракеты дальнего действия, закрыть часть инновационных офисов и передать экспериментальные программы в другие подразделения.
Члены комитета по вооруженным силам Конгресса США готовы поддержать Пентагон в его недавних обещаниях ускорить развитие технологий, на фоне быстрой модернизации, осуществляемой Китаем и Россией.
Одно из самых больших изменений, заключается в том, чтобы закрыть офис стратегических возможностей, когда-то считавшийся одним из самых инновационных подразделений в Пентагоне. Офис — был создан экс - министром обороны Эштаном Картером, который настаивал на том, чтобы он отчитываться непосредственно перед ним, однако его директор уже перешел в ВВС, и прямой контакт с министром обороны Джимом Маттисом отсутствует.
Однако другой проект Картера, Экспериментальная Инновационная Оборонная Единица (DIUx - подразделение по внедрению военными новых коммерческих технологий), получил положительные оценки от комитета и просьбу проинформировать Конгресс о том, как Пентагон может улучшить его работу.
Что касается конкретных технологий, то подкомитет, предлагает урезать финансирование лазеров высокой мощности на 50%. В то же время, подкомитет по стратегическим силам поручает, заместителю министра обороны по закупкам и снабжению Элль Лорд, ускорить как разработку, так и реализацию наземной программы стратегического сдерживания и программы создания крылатых ракет большой дальности не более чем через год. Глава стратегического командования, генерал Джон Хайтен, неоднократно недоумевал по поводу медленного процесса реализации этих программ. Однако, это вряд ли привлечёт двухпартийную поддержку, поскольку нет убедительных причин для ускорения обоих проектов и урезания других срочных потребностей.
Пентагон получил поддержку законодателей по организации Объединенного Центра Искусственного Интеллекта (JAIC), который будет создан в течении 6 месяцев, по словам заместителя Министра обороны Патрика Шанахана. Он сказал, что это один из главных приоритетов, его подчинённых, учитывая революцию в машинном обучении, происходящую в частном секторе, которую Пентагон отчаянно пытается использовать.
На прошлой неделе заместитель Министра обороны по исследованиям и инженерии Майкл Гриффин, сказал, что он хочет использовать центр, чтобы собрать проектировщиков Пентагона и разведывательное сообщество, в одном месте, позволяя им сидеть плечом к плечу. Им также будет поручено работать над способами, внедрения технологи ИИ в Пентагоне и объединить почти 600 проектов, которые уже разрабатываются в Пентагоне, и каким-либо образом связаны с ИИ.
В ходе слушаний на Капитолийском холме на прошлой неделе, он заявил депутатам , что в продвижении вперед с ИИ и гиперзвуковыми проектами, он хочет упростить структуру принятия решений. "То, что я хочу вырезать, - это бюрократические слои принятия решений, где слишком много людей думают, что они должны сказать", - сказал он. Он заверил законодателей, что он не пытается сократить и срезать свой путь через систему, но речь о том, что решения должны быть приняты быстро, горсткой уполномоченных и квалифицированных людей.
Гриффин неоднократно говорил, что развитие новых гиперзвуковых возможностей является его главным приоритетом, и Шанахан подтвердил во вторник, что Гриффин уже представил промежуточный отчет о своих планах по десяти ключевым технологиям для Пентагона, а окончательный отчет должен быть на его столе в июле.
Шанахан сказал, что он ожидает значительного увеличения финансирования Пентагона в 2020 году, и ищет пути, чтобы сделать “запас” для новых инвестиций в новые технологии. В июльском докладе будут определены ключевые вехи для тестирования и прототипов технологий, в период с 2018 по 2023 год, впервые будет разработана дорожная карта для развития гиперзвука и ИИ.
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27.04.2018
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