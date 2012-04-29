Украина решила заработать на отказе "Волги-Днепра" от сотрудничества с НАТО



Ан-225 "Мрия".

Источник: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС Ан-225 "Мрия".Источник: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС

После того, как российская авиакомпания "Волга-Днепр" отказалась продлевать контракт на перевозку грузов НАТО самолетами Ан-124 "Руслан", украинская компания "Антонов" заявила о готовности оказать дополнительную поддержку альянсу, предоставив в том числе транспортник Ан-225 "Мрия".

Самый большой в мире транспортник Ан-225 "Мрия" в четверг высадился в Германии, чтобы дополнительно поддержать программу SALIS, по которой страны НАТО пользуются транспортными самолетами Ан-124-100 в своих интересах, сообщает Defense-Aerospace.

Портал отмечает, что Ан-225 имеет полезную нагрузку в 250 тонн. Он входит в парк тяжелых грузовых самолетов компании "Антонов", у которой также есть семь самолетов Ан-124 "Руслан", имеющих грузоподъемность до 150 тонн.

Отметим, что в программе SALIS со стороны Украины ранее использовались именно "Русланы", как и компанией "Волга-Днепр", у которой 12 самолетов Ан-124-100. Добавим, что услуги "Антонова" для НАТО обходились значительно дороже, чем услуги "Волги-Днепра" (по некоторым данным, 37 тыс. евро за полетный час и 23 тыс. евро соответственно).

Западные СМИ писали, что отказ российской компании "Волга-Днепр" продлевать договор о предоставлении НАТО самолетов для транспортировки тяжелой военной техники – это сознательный удар России по "ахиллесовой пяте НАТО", так как только самолетов "Антонова" альянсу не хватит.

Российская группа компаний "Волга-Днепр" перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на самолетах Ан-124-100 "Руслан" с 1 января 2019 года.

Сергей Гурьянов