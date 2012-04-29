Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Украина решила заработать на отказе "Волги-Днепра" от сотрудничества с НАТО

28.04.2018 Деловая газета "Взгляд" 387 0
0
Понравилась новость?
 0
Ан-225 "Мрия"
Ан-225 "Мрия".
Источник: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС

После того, как российская авиакомпания "Волга-Днепр" отказалась продлевать контракт на перевозку грузов НАТО самолетами Ан-124 "Руслан", украинская компания "Антонов" заявила о готовности оказать дополнительную поддержку альянсу, предоставив в том числе транспортник Ан-225 "Мрия".

Самый большой в мире транспортник Ан-225 "Мрия" в четверг высадился в Германии, чтобы дополнительно поддержать программу SALIS, по которой страны НАТО пользуются транспортными самолетами Ан-124-100 в своих интересах, сообщает Defense-Aerospace.

Портал отмечает, что Ан-225 имеет полезную нагрузку в 250 тонн. Он входит в парк тяжелых грузовых самолетов компании "Антонов", у которой также есть семь самолетов Ан-124 "Руслан", имеющих грузоподъемность до 150 тонн.

Отметим, что в программе SALIS со стороны Украины ранее использовались именно "Русланы", как и компанией "Волга-Днепр", у которой 12 самолетов Ан-124-100. Добавим, что услуги "Антонова" для НАТО обходились значительно дороже, чем услуги "Волги-Днепра" (по некоторым данным, 37 тыс. евро за полетный час и 23 тыс. евро соответственно).

Западные СМИ писали, что отказ российской компании "Волга-Днепр" продлевать договор о предоставлении НАТО самолетов для транспортировки тяжелой военной техники – это сознательный удар России по "ахиллесовой пяте НАТО", так как только самолетов "Антонова" альянсу не хватит.

Российская группа компаний "Волга-Днепр" перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на самолетах Ан-124-100 "Руслан" с 1 января 2019 года.


Сергей Гурьянов
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Ан-225 "Мрия"
Компании
Антонов ГП
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 08:30
  • 32
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 29.04 08:26
  • 8
В США предрекли смерть морской авиации России
  • 29.04 08:21
  • 12
Легендарный Т-34
  • 29.04 08:15
  • 241
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 29.04 07:12
  • 13
Путин заявил о необходимости технологического прорыва в России
  • 29.04 06:01
  • 7228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.04 18:19
  • 8
Смогут ли США выиграть Третью мировую войну без применения ядерного оружия?
  • 28.04 18:17
  • 1
"Один пишем, три в уме". Россия поставит Иордании еще три Ми-26Т2
  • 28.04 18:04
  • 1
"Ростех" оценил риски для проекта с Китаем после обысков в "Мотор Сич"
  • 28.04 18:02
  • 1
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 28.04 17:57
  • 1
Россия захотела продать Индии технологии МиГ-35
  • 28.04 16:37
  • 2
Программа двигателя ПД-14: взгляд с Запада
  • 28.04 16:37
  • 461
Претензии к администрации сайта
  • 28.04 16:31
  • 5
Вид не тот! Зюганов попросил не закрывать Мавзолей во время парада 9 мая
  • 28.04 15:37
  • 1470
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы