Последний миротворец: Пентагон не обвиняет россиян



Министр обороны США Джеймс Мэттис.

Источник: © REUTERS/Michaela Rehle Министр обороны США Джеймс Мэттис.Источник: © REUTERS/Michaela Rehle

Конгресс США провел слушания главы Пентагона по оборонному бюджету

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что судьба ядерной сделки с Ираном пока не решена, однако назвал ее условия достаточно жесткими и дал понять, что эта сделка может быть сохранена в случае внесения в нее изменений. Он также заявил, что в феврале отдавал приказ о нападении на наемников ЧВК "Вагнер" в Сирии после того, как Минобороны России уверило его, что российских военных среди них нет.

Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что существующие в рамках ядерной сделки с Ираном проверочные механизмы достаточно "функциональны", и были созданы с пониманием того, что "Иран может обмануть". С таким заявлением глава Пентагона выступил на слушаниях по утверждению оборонного бюджета США на 2019 год перед комитетом сената США по вооруженным силам.

Выступление Мэттиса в сенате состоялось за две недели до того, как администрация Дональда Трампа должна будет решить судьбу иранской сделки. Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что может ее аннулировать, так как считает ее условия невыгодными для США. При этом Мэттис уточнил, что вопрос о судьбе сделки с Ираном пока обсуждается.

Известно, что Мэттис является сторонником ядерной сделки, несмотря на его критическое отношение к Ирану.

Кроме того, он - единственный из ключевых представителей администрации Трампа, выступающий за сохранение соглашения, и при этом до сих пор сохранивший свой пост. Американские СМИ называют генерала "единственным миротворцем" в администрации Трампа, констатируя, что это привело его "к большей изоляции".

На слушаниях 26 апреля Мэттис предупредил сенаторов о возможном военном столкновении между Ираном и Израилем в Сирии. Оба государства находятся во враждебных отношениях многие годы, и Израиль опасается, что Иран, усиливая свою военную мощь в Сирии, может использовать ее территорию для осуществления акций против Израиля.

Ранее экс-глава израильской разведывательной службы "Моссад" Дани Ятом сказал "Газете.Ru", что еврейское государство примет меры в случае опасности со стороны Тегерана. "Если Иран продолжит усиливать присутствие в Сирии, мы будем продолжать атаковать иранские позиции и инфраструктуру, что приведет к войне", - сказал он.

Сирийские планы США

Ввиду усилившейся нестабильности на территории Сирии глава Пентагона отметил, что считает необходимым оставить американских военных в САР из-за возможного подъема боевиков из организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в России). Если США этого не сделают, то "пожалеют об этом", предупредил сенаторов Мэттис.

По словам министра обороны, стабилизировать ситуацию в Сирии Соединенным Штатам помогут французские военные.

Напомним, что 14 апреля Франция и Великобритания вместе с США нанесли по сирийской территории ракетный удар, который позиционировался ими как "возмездие" Дамаску за якобы примененное им химоружие.

"В Соединенных Штатах периодически обсуждается вопрос - оставаться в Сирии или же выводить свои воинские формирования из этой республики. По некоторым данным, в ходе этих дебатов прорабатывается вопрос о передаче Соединенными Штатами северо-востока Сирии союзникам США по коалиции французам, а юга - англичанам", - писал после своей недавней поездки в Сирию военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что США выведут свои войска из Сирии, однако точной даты не назвал. Сейчас в Сирии небольшое количество американских военных, которые в основном находятся на севере страны и взаимодействуют с курдскими отрядами.

Отвечая на вопросы сенаторов, Мэттис также сделал сенсационное заявление по поводу февральского нападения международной коалиции на наемников так называемой частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, среди которых могли быть и россияне. Он объяснил, что между российскими и американскими военными есть линия коммуникации - используя ее, российское командование заверило США, что это "не их люди" после чего глава Пентагона отдал приказ об атаке. Мэттис отметил, что нападавшие первыми применили силу.

"Радиоэлектронная борьба" РФ в Сирии

На вопрос сенаторов США о том, не применяют ли российские военные силу против США в Сирии, Мэттис не дал утвердительного ответа. "Я не могу обвинять россиян. Там полно людей на поле битвы: иранцы и конечно силы режима", - пояснил генерал.

Однако в тот же день командующий силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас заявил, что во время военных операций в Сирии против самолетов американских ВВС использовались средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщал телеканал Fox News.

По данным телеканала, Томас считает, что в Сирии наблюдается "самое агрессивное" применение средств РЭБ.

Он отметил, что противники "проверяют [армию Соединенных Штатов] каждый день, прерывая наши средства коммуникации, делая неработоспособными наши [самолеты] AC-130 и т.д.".

При этом Томас не сказал, кто именно относится к числу таких "противников". Между тем в начале апреля телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников отмечал, что российские военные начали использовать радиоэлектронное оборудование, чтобы выводить из строя американские беспилотники.

На слушаниях в четверг глава Пентагона подчеркнул, что не видит военного решения для урегулирования сирийского кризиса и считает единственной возможностью переговорный процесс в рамках ООН.

Говоря о санкциях в отношении России, Мэттис выразил мнение, что в интересах США иметь "гибкие исключения" из антироссийских санкций, под которые могут попасть американские союзники.

"Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений [из санкций против России], так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим чрезмерное бремя на наших союзников или партнеров", - говорится в письменном заявлении главы Пентагона, которое процитировало РИА "Новости".

Александр Братерский