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Путин обсудит финансирование ГОЗ на майских совещаниях с военными

28.04.2018 ТАСС 1021 1
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода. 25 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент также предложил парламентариям представить свои предложения по этому вопросу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен в мае вместе с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса обсудить финансовые вопросы выполнения гособоронзаказа.

"По поводу гособоронзаказа, по поводу того, чтобы снизить расходы предприятий оборонно-промышленного комплекса, предать большую мобильность расходованию финансовых ресурсов - у них была большая мобильность, это привело к очень большой кредиторской задолженности, исчисляемой триллионами рублей", - констатировал глава государства на встрече с Советом законодателей РФ. По его словам, "при всех положительных фактах, которые есть в этой сфере, никогда нельзя забывать о финансовой дисциплине". "Решения последнего времени, связанные с усилением финансовой дисциплины, по мнению заказчиков, в том числе Минобороны, достаточно эффективные: финансовая дисциплина повышена, эффективность самого производства повышается", - отметил Путин.

Президент сообщил, что в ближайшее время, в мае в очередной раз будет проводить совещание с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и представителями министерства обороны. "Поговорим на этот счет", - заверил он и предложил парламентариям представить предложения по данному вопросу.

По его оценке, "там есть вопросы, которые требуют особого, очень внимательного отношения к государственным ресурсам". Для примера Путин привел выплаты предприятиям больших авансов от заказчиков. "Когда трудно получить оборотные средства в банках, Минобороны идет на то, чтобы поддержать предприятия оборонного комплекса, но дисциплина должна быть, и должны быть определенные правила", - указал Верховные главнокомандующий.

При этом он не исключил, что на вопрос мобильности финансовых ресурсов в ОПК можно "посмотреть повнимательнее" и вернуться к его обсуждению.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
№1
mariamalova1
Удалено 2018.04.28 14:27 / Спам
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