Путин обсудит финансирование ГОЗ на майских совещаниях с военными
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Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода. 25 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
Президент также предложил парламентариям представить свои предложения по этому вопросу
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен в мае вместе с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса обсудить финансовые вопросы выполнения гособоронзаказа.
"По поводу гособоронзаказа, по поводу того, чтобы снизить расходы предприятий оборонно-промышленного комплекса, предать большую мобильность расходованию финансовых ресурсов - у них была большая мобильность, это привело к очень большой кредиторской задолженности, исчисляемой триллионами рублей", - констатировал глава государства на встрече с Советом законодателей РФ. По его словам, "при всех положительных фактах, которые есть в этой сфере, никогда нельзя забывать о финансовой дисциплине". "Решения последнего времени, связанные с усилением финансовой дисциплины, по мнению заказчиков, в том числе Минобороны, достаточно эффективные: финансовая дисциплина повышена, эффективность самого производства повышается", - отметил Путин.
Президент сообщил, что в ближайшее время, в мае в очередной раз будет проводить совещание с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и представителями министерства обороны. "Поговорим на этот счет", - заверил он и предложил парламентариям представить предложения по данному вопросу.
По его оценке, "там есть вопросы, которые требуют особого, очень внимательного отношения к государственным ресурсам". Для примера Путин привел выплаты предприятиям больших авансов от заказчиков. "Когда трудно получить оборотные средства в банках, Минобороны идет на то, чтобы поддержать предприятия оборонного комплекса, но дисциплина должна быть, и должны быть определенные правила", - указал Верховные главнокомандующий.
При этом он не исключил, что на вопрос мобильности финансовых ресурсов в ОПК можно "посмотреть повнимательнее" и вернуться к его обсуждению.
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27.04.2018
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