Новые российские ядерные торпеды могут накрыть американские города гигантской радиоактивной волной



Военно-морской музейный комплекс "Балаклава".

Источник: © РИА Новости, Михаил Мокрушин Военно-морской музейный комплекс "Балаклава".Источник: © РИА Новости, Михаил Мокрушин

По мнению некоторых экспертов, которое часто цитируется на этой неделе, новейшие и самые передовые российские подводные беспилотники с торпедами на борту, судя по всему, способны вызвать колоссальные разрушения.

В рамках амбициозной программы модернизации своего арсенала обычных вооружений Москва разработала погружаемый аппарат, который преподносится как самое мощное, самое скоростное и самое инновационное оружие подобного типа. Оно до такой степени мощное, что в случае его применения может образоваться ударная волна, способная вызвать цунами. Это цунами по своей силе будет превосходить землетрясение в Японии в 2011 году, которое оказалось настолько сильным, что стало причиной гибели 15 тысяч человек, а также тройного плавления топливных элементов реактора атомной электростанции Фукусима. Это была самая крупная ядерная катастрофа за всю историю.

"Правильно размещенный недалеко от берега ядерный заряд мощностью от 20 до 50 мегатонн, несомненно, способен произвести цунами, сопоставимое по силе с тем, что случилось в 2011 году, а, возможно, даже более мощное, - отметил во вторник физик и специалист по ядерному оружию Рекс Ричардсон (Rex Richardson) в беседе с корреспондентом портала Business Insider. - В результате значительного подъема уровня воды, волны такого цунами могут достигать 100 метров (около 330 футов) в высоту".

Грегг Сприггс (Greg Spriggs), физик-ядерщик из расположенной в Калифорнии Ливерморской национальной лаборатории имени Лоренса (Lawrence Livermore National Laboratory), подчеркнул, что разговоры о возникающем в результате ядерного взрыва цунами представляют собой "полнейшую глупость". После того как были представлены дополнительные сведения об этом оружии "судного дня" - в февральском Обзоре ядерной политики Пентагона (Nuclear Posture Review), а также в Послании российского президента Федеральном собранию, с которым он выступил 1 марта, это новостное издание опубликовало продолжение статьи Сприггса, в которой он подтвердил свое описание этого оружия как "глупого" и "бессмысленного". Однако он отметил, что оно, "вероятно, может стать причиной образования цунами".

В прошлом месяце Путин официально подтвердил существование беспилотного погружаемого военного аппарата. По словам российского лидера, в декабре прошлого года его ученые успешно завершили испытания "инновационного ядерного реактора", который по своим размерам в 100 раз меньше существующих реакторов на подводных лодках, однако он более мощный и способен в 200 раз быстрее выходить на максимальный режим.

По его словам, этот беспилотник может двигаться "на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей". Как отметил российский президент, эти подводные аппараты "обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует".

Затем Путин подтвердил то, о чем уже давно догадывались эксперты и официальные лица - эти подводные аппараты (в результате проведенного конкурса они получил название "Посейдон") "могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру".

О планах по созданию такого оружия первым в сентябре 2015 году сообщил портал The Washington Free Beacon. В размещенной на нем статье со ссылкой на источники в Пентагоне было сказано, что Россия создает подводные лодку с беспилотниками на борту, получившими название "разрушители городов" (city busters). По данным этого интернет-издания, мощность их ядерного заряда может составлять "десятки" килотонн, они способны преодолевать большие расстояния, а также обладают высокой скоростью. Пентагон присвоил этому проекту годовое название Kanyon.

Через два месяца, в ноябре 2015 года, российский государственный телеканал НТВ показал чертежи подводного беспилотника с ядерной боевой частью под названием "Статус - 6. Океанская многоцелевая система", и, судя по всему, это произошло случайно во время репортажа о встрече Путина с военными в Сочи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее признал эту ошибку, однако он не стал приводить детали самого проекта. "Действительно, некоторые секретные данные попали в объектив камеры, поэтому они впоследствии были удалены. Надеемся, что такое больше не повторится", - сказал он тогда в интервью агентству Интерфакс.

В прошлом году комментатор по военным вопросам и отставной российский полковник Виктор Баранец в статье, опубликованной в массовой российской газете "Комсомольская правда", сообщил о наличии у Москвы плана, в соответствии с которым у берегов Соединенных Штатов могут быть взорваны ядерные заряды в ответ на создание Вашингтоном глобального ракетного щита. Автор тогда ничего не сказал о радиоактивном цунами, однако многие британские издания в своих публикациях приписали ему эти слова, но затем некоторые из них свои статьи удалили. Об этом сообщил веб-сайт Business Insider со ссылкой на приведенное журналом Newsweek изложение мнения Баранца. Кремль позднее отрицал наличие подобного плана.

Том О’Коннор (Tom O’Connor)

Newsweek, США