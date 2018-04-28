Как Россия поддерживает статус своих сухопутных войск? Россия полагается на основной боевой танк Т-90С



Танки Т-90А.

Источник: © РИА Новости, Илья Питалев Танки Т-90А.Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

В конце 80-х годов были выпущены различные модификации основного боевого танка Т-72. В основном производством танков Т-72 занимался завод "Уралвагонзавод", расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области. Именно на этом заводе основные боевые танки доказали свою надежность, низкую стоимость обслуживания и эффективность. Новые модификации танка Т-72 уже имеют на вооружении новую активную защиту и проверенную оптическую систему. Стабилизатор вооружения и система управления огнем были полностью модифицированы. Базовая модификация танка получила более мощный двигатель, достойную трансмиссию и подвеску. Так можно из этого всего сделать вывод, что данная модификация танка стала самой современной боевой машиной в мире? И что это ключевой фактор, который поддерживает статус сухопутных войск России? Эту машину назвали танк Т-90.

Я расскажу о системе управления огнем танка Т-90С, так как это последняя модификация с 2006 года.

Т-90 - модернизированный Т-72. А, следовательно, танк Т-90 имеет на вооружении прицельно-наблюдательный комплекс ПНК-4С и танковые прицелы наводчика 1Г46, как и в танке Т-72. Т-90 стал первым российским танком в технологическом плане, который имел на вооружении ночной прицел наводчика ТПН-4. А после, вместо ТПН-4 был установлен тепловизионный прицел "Эсса".

Система управления огнём состоит из танкового прицела наводчика 1Г46-2, тепловизионного прицела "Эсса", прицельно-наблюдательного комплекса ПНК-4С (5), а также из других электронных приборов, которые были изложены ранее. Датчик измеряет траекторию и берет во внимание метеорологические изменения. Пушка располагается над командиром, а поэтому командиру необходим оптический прицел.

Eastday.com, Китай