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Как Россия поддерживает статус своих сухопутных войск? Россия полагается на основной боевой танк Т-90С

28.04.2018 ИноСМИ 657 1
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Танки Т-90А
Танки Т-90А.
Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

В конце 80-х годов были выпущены различные модификации основного боевого танка Т-72. В основном производством танков Т-72 занимался завод "Уралвагонзавод", расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области. Именно на этом заводе основные боевые танки доказали свою надежность, низкую стоимость обслуживания и эффективность. Новые модификации танка Т-72 уже имеют на вооружении новую активную защиту и проверенную оптическую систему. Стабилизатор вооружения и система управления огнем были полностью модифицированы. Базовая модификация танка получила более мощный двигатель, достойную трансмиссию и подвеску. Так можно из этого всего сделать вывод, что данная модификация танка стала самой современной боевой машиной в мире? И что это ключевой фактор, который поддерживает статус сухопутных войск России? Эту машину назвали танк Т-90.

Я расскажу о системе управления огнем танка Т-90С, так как это последняя модификация с 2006 года.

Т-90 - модернизированный Т-72. А, следовательно, танк Т-90 имеет на вооружении прицельно-наблюдательный комплекс ПНК-4С и танковые прицелы наводчика 1Г46, как и в танке Т-72. Т-90 стал первым российским танком в технологическом плане, который имел на вооружении ночной прицел наводчика ТПН-4. А после, вместо ТПН-4 был установлен тепловизионный прицел "Эсса".

Система управления огнём состоит из танкового прицела наводчика 1Г46-2, тепловизионного прицела "Эсса", прицельно-наблюдательного комплекса ПНК-4С (5), а также из других электронных приборов, которые были изложены ранее. Датчик измеряет траекторию и берет во внимание метеорологические изменения. Пушка располагается над командиром, а поэтому командиру необходим оптический прицел.


Eastday.com, Китай
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ankh-andrej
1187
№1
28.04.2018 12:23
Т-90С это экспорт.
+2
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