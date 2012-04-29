США расконсервировали военную базу времен холодной войны



Американская военно-воздушная база Кефлавик в Исландии.

Источник: U.S. Air Force/Wikimedia.org Американская военно-воздушная база Кефлавик в Исландии.Источник: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Американская военно-воздушная база Кефлавик в Исландии расконсервирована после 12-летнего перерыва. Во времена холодной войны здесь базировались более 3000 американских солдат, чтобы следить за советскими подлодками. Затем базу закрыли, а солдат вернули в Соединенные Штаты. Теперь слежение за морем возобновлено, только предметом поиска стали подлодки России.

- В 2014 году мне позвонили люди из Вашингтона. Они хотели побывать на базе и затем вернуть сюда некоторый персонал, - рассказал Deutsche Welle командир Кефлавика капитан Джон Гуднесон. - Я не задавал вопросов, поскольку привык к подобным вещам. Это то, для чего мы здесь.

Более полувека американские патрульные самолеты с Кефлавика выслеживали в холодных водах Северной Атлантики советские подводные лодки. Во времена холодной войны здесь базировалась эскадрилья истребителей для перехвата стратегических бомбардировщиков СССР. В 2006 году самолеты улетели на родину - в США решили, что постсоветская Россия больше не вызывает опасений. Однако расширение возможностей ВМФ России и географии его походов, ввод в строй новых подлодок вызвали в США и НАТО серьезную тревогу.

В 2017 году Конгресс США выделил 14,4 миллиона долларов на модернизацию базы. В частности, ангар, где раньше стояли противолодочные самолеты береговой охраны P-3 Orion, приспособят для обслуживания современных противолодочных P-8 Poseidon. Также будет смонтирована система антикоррозийной обработки самолетов, поскольку морской воздух Исландии насыщен солью.

Несмотря на то, что это государство не имеет собственной армии, Исландия - член НАТО. К тому же США являются ее крупнейшим торговым партнером. Поэтому власти острова, не обращая внимания на протесты пацифистов, одобрили реанимацию американского военного объекта на своей территории.

Антон Валагин