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США расконсервировали военную базу времен холодной войны

28.04.2018 Российская газета 394 0
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Американская военно-воздушная база Кефлавик
Американская военно-воздушная база Кефлавик в Исландии.
Источник: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Американская военно-воздушная база Кефлавик в Исландии расконсервирована после 12-летнего перерыва. Во времена холодной войны здесь базировались более 3000 американских солдат, чтобы следить за советскими подлодками. Затем базу закрыли, а солдат вернули в Соединенные Штаты. Теперь слежение за морем возобновлено, только предметом поиска стали подлодки России.

- В 2014 году мне позвонили люди из Вашингтона. Они хотели побывать на базе и затем вернуть сюда некоторый персонал, - рассказал Deutsche Welle командир Кефлавика капитан Джон Гуднесон. - Я не задавал вопросов, поскольку привык к подобным вещам. Это то, для чего мы здесь.

Более полувека американские патрульные самолеты с Кефлавика выслеживали в холодных водах Северной Атлантики советские подводные лодки. Во времена холодной войны здесь базировалась эскадрилья истребителей для перехвата стратегических бомбардировщиков СССР. В 2006 году самолеты улетели на родину - в США решили, что постсоветская Россия больше не вызывает опасений. Однако расширение возможностей ВМФ России и географии его походов, ввод в строй новых подлодок вызвали в США и НАТО серьезную тревогу. 

В 2017 году Конгресс США выделил 14,4 миллиона долларов на модернизацию базы. В частности, ангар, где раньше стояли противолодочные самолеты береговой охраны P-3 Orion, приспособят для обслуживания современных противолодочных P-8 Poseidon. Также будет смонтирована система антикоррозийной обработки самолетов, поскольку морской воздух Исландии насыщен солью.

Несмотря на то, что это государство не имеет собственной армии, Исландия - член НАТО. К тому же США являются ее крупнейшим торговым партнером. Поэтому власти острова, не обращая внимания на протесты пацифистов, одобрили реанимацию американского военного объекта на своей территории. 


Антон Валагин
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Проекты
NATO

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