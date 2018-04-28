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Видео: Можно ли прострелить ведро с песком из пистолета Ярыгина

28.04.2018 Российская газета 1093 1
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Пистолет Ярыгина "Грач"
Пистолет Ярыгина "Грач".
Источник: rg.ru

В новом видео на канале WarGonzo провели очередной эксперимент. Стреляли из пистолета Ярыгина "Грач" по трем объектам, пытаясь выяснить, насколько они прочны перед пулей калибра 9х19 мм.



В качестве целей использовали ведро с песком, гостиничный сейф и тормозной диск автомобиля. Все пули, выпущенные по ведру с песком, навылет не прошли. Они застряли в песке, который является, по мнению участников проекта, надежной защитой.

Не смогли пробить пули пистолета Ярыгина и гостиничный сейф. Документы и деньги останутся целыми, но хозяину придется подумать, как их оттуда забрать, потому что из-за попадания пули заклинило замок сейфа. Целым остался и тормозной диск автомобиля. Ни одна пуля не смогла его пробить.

Пистолет Ярыгина "Грач" - полуавтоматический самозарядный пистолет. Выпускается на Ижевском механическом заводе. Разработан коллективом конструкторов под руководством В.А.Ярыгина. Патроны 9х19 мм Парабеллум, магазин - на 18 патронов. А называется "Грачом" потому, что в 1990 году Минобороны СССР объявило конкурс на создание нового пистолета по программе "Грач". Тогда его и сконструировали.


Светлана Цыганкова
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МР-443

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
2111
№1
28.04.2018 14:22
Не, ну так не интересно. Сравнили бы с ГШ-18 и СПС.
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