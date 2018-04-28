Видео: Можно ли прострелить ведро с песком из пистолета Ярыгина



Пистолет Ярыгина "Грач".

Источник: rg.ru Пистолет Ярыгина "Грач".Источник: rg.ru

В новом видео на канале WarGonzo провели очередной эксперимент. Стреляли из пистолета Ярыгина "Грач" по трем объектам, пытаясь выяснить, насколько они прочны перед пулей калибра 9х19 мм.

В качестве целей использовали ведро с песком, гостиничный сейф и тормозной диск автомобиля. Все пули, выпущенные по ведру с песком, навылет не прошли. Они застряли в песке, который является, по мнению участников проекта, надежной защитой.

Не смогли пробить пули пистолета Ярыгина и гостиничный сейф. Документы и деньги останутся целыми, но хозяину придется подумать, как их оттуда забрать, потому что из-за попадания пули заклинило замок сейфа. Целым остался и тормозной диск автомобиля. Ни одна пуля не смогла его пробить.

Пистолет Ярыгина "Грач" - полуавтоматический самозарядный пистолет. Выпускается на Ижевском механическом заводе. Разработан коллективом конструкторов под руководством В.А.Ярыгина. Патроны 9х19 мм Парабеллум, магазин - на 18 патронов. А называется "Грачом" потому, что в 1990 году Минобороны СССР объявило конкурс на создание нового пистолета по программе "Грач". Тогда его и сконструировали.

Светлана Цыганкова