Видео: Можно ли прострелить ведро с песком из пистолета Ярыгина
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Пистолет Ярыгина "Грач".
Источник: rg.ru
В новом видео на канале WarGonzo провели очередной эксперимент. Стреляли из пистолета Ярыгина "Грач" по трем объектам, пытаясь выяснить, насколько они прочны перед пулей калибра 9х19 мм.
В качестве целей использовали ведро с песком, гостиничный сейф и тормозной диск автомобиля. Все пули, выпущенные по ведру с песком, навылет не прошли. Они застряли в песке, который является, по мнению участников проекта, надежной защитой.
Не смогли пробить пули пистолета Ярыгина и гостиничный сейф. Документы и деньги останутся целыми, но хозяину придется подумать, как их оттуда забрать, потому что из-за попадания пули заклинило замок сейфа. Целым остался и тормозной диск автомобиля. Ни одна пуля не смогла его пробить.
Пистолет Ярыгина "Грач" - полуавтоматический самозарядный пистолет. Выпускается на Ижевском механическом заводе. Разработан коллективом конструкторов под руководством В.А.Ярыгина. Патроны 9х19 мм Парабеллум, магазин - на 18 патронов. А называется "Грачом" потому, что в 1990 году Минобороны СССР объявило конкурс на создание нового пистолета по программе "Грач". Тогда его и сконструировали.
Светлана Цыганкова
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27.04.2018
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