Поставки Турции F-35 заблокируют? Боязнь передачи технологий

Группа американских сенаторов, среди которых республиканцы и демократы, хотят заблокировать поставки Турции истребителей F-35. Поводом стало заключение под стражу в Турции американского пастора Эндрю Брансона, передает РИА Новости.

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Законопроект разработан сенаторами Джеймсом Ленкфордом, Жанин Шахин, Томом Тиллисом.

Напомним, в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США Турция обязалась купить 116 истребителей.

По словам сенатора Ленкфорда, президент Турции Реджеп Эрдоган "пренебрегает верховенством закона", и поэтому поставки чувствительных технологий этому правительству "чрезвычайно рискованны".

Стратегические решения Турции, к сожалению, все больше выпадают из линии и иногда противоречат интересам США. Кроме того, турецкое правительство продолжает все больше сближаться с Россией, в то время как они держат в тюрьме невинного американского пастора, чтобы использовать его как пешку в ходе политических переговоров,

добавил сенатор.

В свою очередь Тиллис, отметил, что Анкара "подрывает отношения между двумя странами".

В Турции после мятежа в 2016 году были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тыс. госслужащих.

Среди арестованных оказался евангелический пастор Брансон, который содержится в тюрьме с октября 2016-го. В мае 2017 года Дональд Трамп на встрече с президентом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.