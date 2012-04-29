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Наконец-то определился. Порошенко перенес "День пограничника" на 30 апреля

28.04.2018 Военное обозрение 250 0
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о переносе празднования Дня пограничника с 28 мая на 30 апреля, чтобы сделать его "созвучным с реальными историческими событиями" в стране.

Об этом Порошенко заявил в Киеве во время торжеств по случаю 100-летия образования государственной пограничной службы Украины.

dpsu.gov.ua

Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об установлении Дня пограничника 30 апреля в честь 100-летия нашей пограничной службы

- заявил он.

По его словам, Госпогранслужба Украины "ведёт родословную" от военных формирований, действовавших во время "украинской революции 1917–1921 годов". Как отметил Порошенко, 30 апреля 1918 года украинские войска установили свои символы около станции Колпаково. По мнению политика, этим армия обозначила границу Незалежной, которая является "исторической правопреемницей Украинской Народной Республики и Гетманской державы".

Напомним, 28 мая отмечался профессиональный праздник пограничников во времена СССР. Традиция поддерживается в настоящее время в России и некоторых странах СНГ.

На Украине в 1992 году его перенесли на 4 ноября, но в 2003 году датой празднования вновь сделали 28 мая. Ранее сообщалось, что день пограничника на Украине перенесут на 6 мая.
27.04.2018
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Россия
Украина

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