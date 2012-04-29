С-400 вернулись в Новосибирскую область после боевых стрельб

Расчеты ЗРС С-400 "Триумф", дислоцированные в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири, сообщает пресс-служба Центрального округа.

Минобороны РФ

Накануне подразделения полка вернулись с учения, которое проходило на полигоне Ашулук в Астраханской области. В ходе активной фазы маневров расчеты выполнили боевые стрельбы, успешно поразив низколетящие, маневрирующие мишени, имитирующие истребители, крылатые и баллистические ракеты условного противника,

говорится в релизе.

Полк был перевооружен на системы С-400 в марте 2016 года.

"Благодаря улучшенным характеристикам новых систем дальняя граница зоны поражения увеличилась в 3,5 раза, что обеспечило более эффективное прикрытие важных объектов в зоне ответственности", – отметили в округе.

В пресс-службе напомнили, что "ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия".

Комплексы способны на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.