Что делали пакистанские военные в РВВДКУ?
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Военная делегация из Пакистана посетила Рязанское десантное училище и ознакомилась с учебным процессом учебного заведения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Минобороны РФ
Военная делегация Исламской Республики Пакистан посетила Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ). В процессе обмена опытом пакистанские офицеры ознакомились с учебно-материальной базой десантного вуза и побывали на занятиях будущих офицеров Воздушно-десантных войск (ВДВ) России,
говорится в релизе.
Сообщается, что "в ходе посещения учебного центра Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Сельцы военнослужащие Пакистана особое внимание обратили на особенности подготовки командиров парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ России".
Визит пакистанской делегации РВВДКУ проходил в соответствии с Планом международной деятельности российского военного ведомства на текущий год.
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27.04.2018
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