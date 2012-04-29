Что делали пакистанские военные в РВВДКУ?

Военная делегация из Пакистана посетила Рязанское десантное училище и ознакомилась с учебным процессом учебного заведения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Военная делегация Исламской Республики Пакистан посетила Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ). В процессе обмена опытом пакистанские офицеры ознакомились с учебно-материальной базой десантного вуза и побывали на занятиях будущих офицеров Воздушно-десантных войск (ВДВ) России,

говорится в релизе.

Сообщается, что "в ходе посещения учебного центра Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Сельцы военнослужащие Пакистана особое внимание обратили на особенности подготовки командиров парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ России".

Визит пакистанской делегации РВВДКУ проходил в соответствии с Планом международной деятельности российского военного ведомства на текущий год.