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Корабли ТОФ выполнили в Японском море более ста упражнений

28.04.2018 Военное обозрение 304 0
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Корабли и морская авиация в ходе тактического учения в Японском море выполнили более 100 боевых упражнений, передает РИА Новости сообщение Восточного округа.

Минобороны РФ

В настоящее время в акватории Японского моря завершается активная часть двустороннего тактического учения Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, которое стартовало 20 апреля.

Сообщается, что "на различных этапах учения привлекались до 30 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также до 20 самолетов и вертолетов морской авиации".

В период учения выполнено более 100 боевых упражнений, проведено порядка 20 пусков ракет, в том числе крылатых. Ракетное оружие применялось по надводным мишеням, а также для уничтожения воздушных целей условного противника,

говорится в релизе.

Кроме того, силы объединения ТОФ "провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника", рассказали в округе.

Также корабли отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника с применением противолодочных ракет, торпед и реактивных глубинных бомб.

Дизельные подлодки флота на учении разыграли дуэль.
27.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ

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