Корабли ТОФ выполнили в Японском море более ста упражнений
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Корабли и морская авиация в ходе тактического учения в Японском море выполнили более 100 боевых упражнений, передает РИА Новости сообщение Восточного округа.
Минобороны РФ
В настоящее время в акватории Японского моря завершается активная часть двустороннего тактического учения Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, которое стартовало 20 апреля.
Сообщается, что "на различных этапах учения привлекались до 30 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также до 20 самолетов и вертолетов морской авиации".
В период учения выполнено более 100 боевых упражнений, проведено порядка 20 пусков ракет, в том числе крылатых. Ракетное оружие применялось по надводным мишеням, а также для уничтожения воздушных целей условного противника,
говорится в релизе.
Кроме того, силы объединения ТОФ "провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника", рассказали в округе.
Также корабли отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника с применением противолодочных ракет, торпед и реактивных глубинных бомб.
Дизельные подлодки флота на учении разыграли дуэль.
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27.04.2018
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