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"Кто захочет - тот приедет". В Кремле объяснили правила приглашения на Парад Победы

28.04.2018 Военное обозрение 455 0
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Российские власти не планируют готовить специальных приглашений для глав других государств на праздничные мероприятия 9 мая, они открыты для всех, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

http://www.globallookpress.com/

На 9 мая специальных приглашений нет. Как правило, туда приезжают те, кто, так или иначе, хочет присутствовать на этом параде. У нас много очень открытых приглашений, но специального присутствия глав государств и правительств в протокольном порядке не планируется и не готовится. Но, повторю, мероприятие открыто для всех желающих

– передает РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос о том, приглашали ли в Кремле кого-то из иностранных лидеров на мероприятия 9 мая.

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 13 тыс. человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
27.04.2018
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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей

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