Вооруженные силы Швейцарии проводят испытания мини-БЛА двух типов



БЛА Orbiter 2B.

Источник: www.uasvision.com БЛА Orbiter 2B.Источник: www.uasvision.com

ЦАМТО, 27 апреля. По информации издаваемой в Цюрихе газеты Tages-Anzeiger, Вооруженные силы Швейцарии проводят летные испытания беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта приобретения новых мини-БЛА двух типов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, стоимость программы оценивается в 8 млн. швейц. франков (8,1 млн. долл.). Для оснащения ВС планируется приобрести БЛА двух типов: квадрокоптеры весом менее 6 кг и БЛА самолетного типа весом менее 15 кг. Закупку планируется завершить к 2021 году.

Испытания проводятся в период с 16 по 29 апреля на полигоне "Пти Хонгрин" (Petit Hongrin) в кантоне Во. На время испытаний район полетов закрыт для гражданского воздушного движения.

Известно, что в испытаниях беспилотников самолетного типа принимают участие 10,3-кг БЛА "Орбитер 2B" израильской компании Aeronautics и 11-кг БЛА "Флай ай" польской WB Group. Оба аппарата оснащены электродвигателями и могут быть подготовлены к полету в течение 5-7 мин.

На текущий момент небольшие подразделения ВС Швейцарии не могут получать информацию от более крупных разведывательных БЛА (ADS-95 "Рейнджер" RUAG Aerospace, а также ADS-15/"Гермес-900" компании Elbit Systems).

В апреле 2017 года Министерство обороны, гражданской обороны и спорта объявило ряд наиболее важных проектов в области обороны, в числе которые была названа поставка автономных, простых в использовании переносных систем воздушной разведки для оснащения подразделений уровня "рота", "взвод", "группа".