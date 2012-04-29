Вооруженные силы Швейцарии проводят испытания мини-БЛА двух типов
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БЛА Orbiter 2B.
Источник: www.uasvision.com
ЦАМТО, 27 апреля. По информации издаваемой в Цюрихе газеты Tages-Anzeiger, Вооруженные силы Швейцарии проводят летные испытания беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта приобретения новых мини-БЛА двух типов.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, стоимость программы оценивается в 8 млн. швейц. франков (8,1 млн. долл.). Для оснащения ВС планируется приобрести БЛА двух типов: квадрокоптеры весом менее 6 кг и БЛА самолетного типа весом менее 15 кг. Закупку планируется завершить к 2021 году.
Испытания проводятся в период с 16 по 29 апреля на полигоне "Пти Хонгрин" (Petit Hongrin) в кантоне Во. На время испытаний район полетов закрыт для гражданского воздушного движения.
Известно, что в испытаниях беспилотников самолетного типа принимают участие 10,3-кг БЛА "Орбитер 2B" израильской компании Aeronautics и 11-кг БЛА "Флай ай" польской WB Group. Оба аппарата оснащены электродвигателями и могут быть подготовлены к полету в течение 5-7 мин.
На текущий момент небольшие подразделения ВС Швейцарии не могут получать информацию от более крупных разведывательных БЛА (ADS-95 "Рейнджер" RUAG Aerospace, а также ADS-15/"Гермес-900" компании Elbit Systems).
В апреле 2017 года Министерство обороны, гражданской обороны и спорта объявило ряд наиболее важных проектов в области обороны, в числе которые была названа поставка автономных, простых в использовании переносных систем воздушной разведки для оснащения подразделений уровня "рота", "взвод", "группа".
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27.04.2018
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