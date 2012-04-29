На Черноморском флоте отмечают 100-летие со дня создания отдельного смешанного авиационного полка



Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 27 апреля. Отдельный смешанный авиационный полк Черноморского флота отмечает 100-летний юбилей со дня своего создания.

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате, на аэродроме Кача 27 апреля будет проведен День открытых дверей.

На плацу воинской части пройдет построение личного состава, а на взлетных полосах будет развернута выставка авиационной техники.

Все желающие смогут увидеть противолодочный самолет-амфибию Бе-12, транспортный самолет Ан-26, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ, спасательный вертолет Ка-27ПС, многоцелевой вертолет Ми-8 и транспортно-боевой вертолет поддержки морской пехоты Ка-29.

Также будет представлена специальная техника, предназначенная для обслуживания летательных аппаратов.

Ожидается, что истребители морской авиации Су-30СМ и Су-27 выполнят показательные полеты с элементами высшего пилотажа.

Помимо этого, в клубе воинской части будет демонстрироваться вошедшая в Книгу рекордов России крупнейшая в стране передвижная экспозиция "История мировой военной авиации", которая насчитывает более 500 моделей, собранных и окрашенных в соответствии с оригиналами в масштабе 1/72.

Завершатся праздничные мероприятия концертом в исполнении артистов и творческих коллективов Дома офицеров Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.