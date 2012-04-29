Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Черноморском флоте отмечают 100-летие со дня создания отдельного смешанного авиационного полка

28.04.2018 ЦАМТО 351 0
0
Понравилась новость?
 0
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 27 апреля. Отдельный смешанный авиационный полк Черноморского флота отмечает 100-летний юбилей со дня своего создания.

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате, на аэродроме Кача 27 апреля будет проведен День открытых дверей.

На плацу воинской части пройдет построение личного состава, а на взлетных полосах будет развернута выставка авиационной техники.

Все желающие смогут увидеть противолодочный самолет-амфибию Бе-12, транспортный самолет Ан-26, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ, спасательный вертолет Ка-27ПС, многоцелевой вертолет Ми-8 и транспортно-боевой вертолет поддержки морской пехоты Ка-29.

Также будет представлена специальная техника, предназначенная для обслуживания летательных аппаратов.

Ожидается, что истребители морской авиации Су-30СМ и Су-27 выполнят показательные полеты с элементами высшего пилотажа.

Помимо этого, в клубе воинской части будет демонстрироваться вошедшая в Книгу рекордов России крупнейшая в стране передвижная экспозиция "История мировой военной авиации", которая насчитывает более 500 моделей, собранных и окрашенных в соответствии с оригиналами в масштабе 1/72.

Завершатся праздничные мероприятия концертом в исполнении артистов и творческих коллективов Дома офицеров Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Бе-12
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Ка-29
Ми-8
Су-27
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 08:30
  • 32
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 29.04 08:26
  • 8
В США предрекли смерть морской авиации России
  • 29.04 08:21
  • 12
Легендарный Т-34
  • 29.04 08:15
  • 241
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 29.04 07:12
  • 13
Путин заявил о необходимости технологического прорыва в России
  • 29.04 06:01
  • 7228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.04 18:19
  • 8
Смогут ли США выиграть Третью мировую войну без применения ядерного оружия?
  • 28.04 18:17
  • 1
"Один пишем, три в уме". Россия поставит Иордании еще три Ми-26Т2
  • 28.04 18:04
  • 1
"Ростех" оценил риски для проекта с Китаем после обысков в "Мотор Сич"
  • 28.04 18:02
  • 1
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 28.04 17:57
  • 1
Россия захотела продать Индии технологии МиГ-35
  • 28.04 16:37
  • 2
Программа двигателя ПД-14: взгляд с Запада
  • 28.04 16:37
  • 461
Претензии к администрации сайта
  • 28.04 16:31
  • 5
Вид не тот! Зюганов попросил не закрывать Мавзолей во время парада 9 мая
  • 28.04 15:37
  • 1470
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы