Полк ЗРС С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Новосибирской области



Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Источник: ТАСС/Виталий Невар Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".Источник: ТАСС/Виталий Невар

ЦАМТО, 27 апреля. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири.

Накануне подразделения полка вернулись с учений, которые проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области. В ходе активной фазы маневров расчеты выполнили боевые стрельбы, успешно поразив низколетящие, маневрирующие мишени, имитирующие истребители, крылатые и баллистические ракеты условного противника.

Полк был перевооружен на системы С-400 в марте 2016 года. Благодаря улучшенным характеристикам новых систем дальняя граница зоны поражения увеличилась в 3,5 раза, что обеспечило более эффективное прикрытие важных объектов в зоне ответственности.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.