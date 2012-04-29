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Российский метеоспутник "Арктика-М" получит многоспектральные камеры

28.04.2018 ТАСС 508 0
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Источник: © Валерий Матыцин/ТАСC

Запуск первого космического аппарата "Арктика-М" запланирован на 2019 год

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") завершили разработку и изготовили комплект многозональных сканирующих устройств (МСУ-ГСМ; камеры, передающие изображения в разных спектрах со спутников) для первого аппарата новой спутниковой системы "Арктика". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе РКС.

"Приборы переданы НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие - изготовитель спутников "Арктика-М") для установки на космический аппарат. Запуск первого космического аппарата "Арктика-М" запланирован на 2019 год", - сказали в пресс-службе.

В РКС уточнили, что по набору оборудования спутник будет аналогичен метеорологическим геостационарным аппаратам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии "Электро-Л". Аппарат "Арктика-М" будет размещен на высокоэллиптической орбите (орбита, на которой самая удаленная от Земли точка орбиты аппарата во много раз превышает ближайшую), что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом "Электро-Л".

"Орбита "Арктики" имеет свои особенности - аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы", - пояснил главный конструктор МСУ-ГСМ Юрий Гектин.

По его словам, специалисты учли эти особенности и использовали весь опыт, накопленный в ходе эксплуатации первых двух аппаратов серии "Электро-Л". В приборах удалось существенно повысить точность измерений и координатной привязки, добавил он.

В пресс-службе РКС сообщили, что на каждый аппарат комплекса "Арктика-М" установят по два прибора МСУ-ГСМ, которые будут резервировать друг друга, повышая надежность системы, они также смогут работать одновременно. "В ходе работ по созданию МСУ-ГСМ была повышена радиационная стойкость всего прибора и его отдельных компонентов", - отметили в холдинге.

Спутники "Арктика-М"

Ранее начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко сообщал, что госкорпорация планирует до 2025 года вывести на орбиту пять спутников "Арктика-М". В создании спутников также участвует компания "Российские космические системы", которая отвечает за разработку бортовой аппаратуры.

По его словам, запуски аппаратов системы "Арктика" планируются в 2019, 2021, 2023, 2024 и 2025 годах.

Космические аппараты "Арктика-М", создаваемые НПО им. С. А. Лавочкина, предназначены для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Эти спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.

Кроме того, аппараты должны будут обеспечить Росгидромет данными для прогноза погоды, отслеживать чрезвычайные ситуации, проводить экологический контроль окружающей среды.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
РКC
Роскосмос
Проекты
Арктика
ЯО

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