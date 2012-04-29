Экипаж макета нового модуля МКС провел "ручную стыковку" космического грузовика

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Научно-энергетический модуль планируется запустить к станции в 2019 году

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники летно-испытательного отдела РКК "Энергия" совместно с представителями Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов завершили эксперимент по моделированию бортовой деятельности экипажа в эргономическом макете научно-энергетического модуля (НЭМ). Об этом сообщили в пятницу в пресс-центре корпорации.

"В ходе эксперимента, который проводился 24 и 26 апреля, был смоделирован рабочий день экипажа из трех человек: имитировались ручной режим стыковки с грузовым кораблем, работа с научной аппаратурой, техническое обслуживание и ремонт модуля", - сказали в пресс-центре.

Испытательная бригада состояла из двух экипажей и группы специалистов, которая выполняла функции Центра управления полетами. Условный план полета космонавтов и оснащение макета в данном эксперименте были подобраны таким образом, чтобы оценить взаимодействие между экипажем, оборудованием и функциональными зонами модуля.

В РКК "Энергия" пояснили ТАСС, что эргономический макет НЭМ необходим, в частности, для проведения оценки конструкторских решений в интерьере модуля на этапах его создания, экспериментальной отработки взаимодействия экипажа при работе с модулем, а также для отработки операций по внутрикорабельной деятельности. "В дальнейшем на макете планируется проводить экспериментальную отработку бортовых инструкций и методик по этому модулю, а также документации по интеграции его в российский сегмент МКС. Оценка эргономики будет проводиться уже на следующем этапе создания НЭМ - на летном изделии", - уточнили в РКК "Энергия".

"Результаты эксперимента убедительно доказывают, что проектанты грамотно подошли к разработке конструкции модуля, учли и предложения космонавтов, и вопросы технической эстетики. Предложений и замечаний, по сути, оказалось не так уж и много, и все они войдут в отчетную документацию. На переходе к стадии изготовления летного изделия можно смело сказать, что эргономическое обеспечение НЭМ проведено нами в полном объеме", - сказал организатор эксперимента, начальник летно-испытательного отдела РКК "Энергия" Марк Серов.

По словам инженера летно-испытательного отдела РКК "Энергия" Евгения Прокопьева, условный экипаж работал по циклограмме типового дня. "Выполняли когнитивные, психологические тесты по оценке состояния членов экипажа, визуально-инструментальное наблюдение Земли и так далее. Также нашей задачей было в буквальном смысле мешать друг другу, чтобы выявить слабые места совместной деятельности", - рассказал он.

Модуль НЭМ

Ранее сообщалось, что научно-энергетический модуль планируется запустить к МКС в 2019 году с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Объем НЭМ составит около 30 кубических метров, он сможет вырабатывать 18 кВт электроэнергии в сутки.

РКК "Энергия" выиграла конкурс на создание научно-энергетического модуля для МКС в конце 2012 года. По контракту модуль должен был быть готов до конца ноября 2015 года, однако к этому сроку завершилась только разработка документации.

Сообщалось, что в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году научно-энергетический модуль, а также еще два новых российских модуля - многофункциональный лабораторный модуль и узловой модуль - будут отстыкованы и станут основой российской национальной орбитальной станции.