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Российские летчики за неделю 10 раз поднимались на перехват иностранных самолетов

28.04.2018 ТАСС 183 0
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МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник: Архив

Воздушную разведку вдоль границ России вели 17 зарубежных летательных аппаратов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские летчики десять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 17 зарубежных летательных аппаратов.

По данным, размещенным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
27.04.2018
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Россия

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