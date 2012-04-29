Российские летчики за неделю 10 раз поднимались на перехват иностранных самолетов



Истребитель-перехватчик МиГ-31.

Источник: Архив Истребитель-перехватчик МиГ-31.Источник: Архив

Воздушную разведку вдоль границ России вели 17 зарубежных летательных аппаратов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские летчики десять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 17 зарубежных летательных аппаратов.

По данным, размещенным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".