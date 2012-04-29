Российские летчики за неделю 10 раз поднимались на перехват иностранных самолетов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник: Архив
Воздушную разведку вдоль границ России вели 17 зарубежных летательных аппаратов
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские летчики десять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".
Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 17 зарубежных летательных аппаратов.
По данным, размещенным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
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27.04.2018
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