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Зенитчики на учениях в Забайкалье отразили ракетный удар "противника" по командному пункту

28.04.2018 ТАСС 375 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-300. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-300. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

В ходе практической части военнослужащие совершили марш на штатной технике в заданный район, выполнили нормативы по развертыванию комплексов, маскировке и заступлению на дежурство

ЧИТА, 27 апреля. /ТАСС/. Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 соединения войск противовоздушной обороны провели в Забайкальском крае учения по охране стратегически важного объекта. В ходе тренировки они выполнили электронные пуски ракет и отразили удар условного противника, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Зенитчики выполнили электронные пуски ракет, уничтожив аэродинамические цели, имитирующие крылатые ракеты условного противника, выпущенные по командному пункту", - сказали в пресс-службе.

Представители ВВО добавили, что в ходе практической части учений военнослужащие совершили марш на штатной технике в заданный район, выполнили нормативы по развертыванию комплексов, маскировке и заступлению на дежурство. Расчеты также выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации, сопровождению и уничтожению группы воздушных целей, провели успешные электронные пуски.
27.04.2018
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принадлежат ТАСС
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