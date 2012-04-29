Российские и белорусские военные готовятся к учениям "Щит Союза - 2019"
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Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит Союза-2015" в Калининградской области.
Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо
Командующий войсками Западного военного округа ВС РФ выразил уверенность в том, что высокий уровень партнерства стран обеспечит успешное укрепление оборонного потенциала Союзного государства
МИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия приступили к подготовке совместных оперативных учений (СОУ) "Щит Союза - 2019". Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Детально [в ходе конференции] анализировались результаты подготовки к учениям "Запад-2017". Это особенно актуально с учетом того, что Западный военный округ вместе с Вооруженными силами Республики Беларусь уже приступил к подготовке к СОУ "Щит Союза - 2019", - сказал он в своем выступлении на состоявшейся в Минске научно-практической конференции по вопросам повышения эффективности применения Региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и РФ, которое цитирует в пятницу "Белорусская военная газета".
Картаполов выразил уверенность в том, что "высокий уровень партнерства наших стран обеспечит успешное укрепление оборонного потенциала Союзного государства и дальнейшее развитие РГВ как гаранта обеспечения его безопасности на западном стратегическом направлении". Представитель ВС России констатировал, что у западных границ Союзного государства блок НАТО продолжает наращивать боевые возможности своей группировки. "Одновременно повышается потенциал национальных вооруженных сил Североатлантического альянса, увеличивается интенсивность мероприятий боевой подготовки войск в Восточной Европе", - сказал Картаполов.
В частности, по его словам, "только в этом году проведено уже свыше 100 учений различного уровня, в которых приняло участие более 60 тыс. военнослужащих вооруженных сил стран НАТО"."Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда проводились ССУ "Запад-2017", - уточнил командующий.
Как отметил заместитель начальника Генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, в последнее время возник ряд вопросов, по которым нужно согласовать позиции в рамках Региональной группировки войск. "Это касается прежде всего организации управления войсками, совместного применения пилотируемой и беспилотной авиации, взаимодействия между силами территориальной обороны Республики Беларусь и российской части РГВ", - сказал генерал-майор.
"Учитывая богатый опыт Российской Федерации, полученный в ходе применения вооруженных сил в рамках оказания помощи Сирийской Арабской Республике, хотелось бы изучить некоторые новшества из этого опыта и применить их при развитии нашей совместной РГВ", - добавил замначальника Генштаба ВС Белоруссии.
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27.04.2018
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