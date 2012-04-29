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Корабли и авиация ТОФ выполнили более ста упражнений на масштабных учениях

28.04.2018 РИА Новости 340 0
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Корабль ТОФ. Архивное фото
Корабль ТОФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Корабли и морская авиация Тихоокеанского флота в ходе тактических учений, которые в эти дни проходят в Японском море, выполнили более 100 боевых упражнений, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

В акватории Японского моря завершается активная часть двусторонних тактических учений Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, которые стартовали 20 апреля. На различных этапах учений привлекали до 30 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также до 20 самолётов и вертолётов морской авиации.

"В период учений выполнено более 100 боевых упражнений, в том числе проведено порядка 20 пусков ракет, в том числе крылатых. Ракетное оружие применялось по надводным мишеням, а также для уничтожения воздушных целей условного противника", - сообщил Воскресенский.

Силы самого крупного объединения ТОФ провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника.

Военные провели комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. Корабли отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника с применением противолодочных ракет, торпед и реактивных глубинных бомб. Дизельные подводные лодки флота на учениях разыграли дуэль.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Япония
Проекты
Военные учения
ТОФ

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