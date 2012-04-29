Камчатские морпехи в День Победы покажут "комплекты солдат будущего"



Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник.

Источник: © Фото : министерство обороны Российской Федерации Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник.Источник: © Фото : министерство обороны Российской Федерации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота впервые представят экипировку "Ратник" на торжественном шествии в Петропавловске-Камчатском в честь Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа ТОФ.

"Ратник" - боевая экипировка военнослужащего, которую называют также "комплектом солдата будущего". Это комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов, который включает в себя системы ночного видения и мониторинга психофизиологического состояния солдата. Броня и одежда изготовлены из продвинутых материалов.

Праздничные мероприятия 9 мая пройдут в трех городах Камчатки, основные традиционно запланированы в Петропавловске-Камчатском.

"По главной площади в составе 11 парадных расчетов пройдут более 800 военнослужащих и служащих других ведомств. Впервые один парадный расчет морских пехотинцев Тихоокеанского флота будет экипирован в костюм "Ратник", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также рассказала, что в шествии примет участие механизированная колонна, которую составят более 20 единиц боевой техники: новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях "КамАЗ", пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", реактивные системы залпового огня "Град" и специальная техника. Кроме того, зрители увидят пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и новые бронетранспортеры БТР-82А.