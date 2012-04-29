Более 4000 военных ЗВО примут участие в антитеррористических учениях
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Истребитель Су-27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч военнослужащих подразделений антитеррора Западного военного округа примут участие в тренировках боевой готовности во время майских праздников, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
"В период майских праздников во всех соединениях и воинских частях Западного военного округа, дислоцированных на территории 26 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, пройдут проверки боевой готовности подразделений антитеррора… Всего в них примут участие более 4 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц военной техники", - сказал он.
Для каждой воинской части разработан свой план проведения тренировки, который включает в себя все аспекты антитеррористической деятельности, в том числе попытки заложить взрывное устройство на склады с боеприпасами, захвата зданий и заложников в военных гарнизонах и другие.
Кроме этого, инженерно-саперные подразделения проведут тренировки по обезвреживанию условных самодельных взрывных устройств, которые будут замаскированы под различные предметы.
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27.04.2018
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