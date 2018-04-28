Судно связи «Иван Хурс» завершило испытания в зоне ответственности Балтийской военно-морской базы и вернулось на Северную верфь.



Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 (Фото: Владимир Замятин).

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 (Фото: Владимир Замятин).Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Cудно связи «Иван Хурс» проекта 18280 вернулось с полигонов Балтийского моря на Северную верфь для докового осмотра. В середине мая корабль должен уйти на государственные испытания.

В течение последней недели накануне возвращения в Петербург на «Хурсе» проведены испытания главной энергетической установки, якорного и рулевого устройств, опреснительной установки, радио-электронных средств, выполнены замеры вибрации.

На судостроительном заводе после постановки корабля в док кораблестроители произведут осмотр винторулевого устройства, анодной защиты, проведут окрасочные работы, устранят неполадки, выявленные в ходе испытаний. Начать государственные испытания судна связи «Иван Хурс» планируется ориентировочно14-16 мая.

Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.

Основные характеристики судна связи проекта 18280: