Россия впервые показала семейство ударных беспилотников
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БЛА "Корсар".
Источник: РИА Новости
На первой репетиции парада Победы на Красной площади, прошедшей в Москве в ночь на 27 апреля, публика впервые смогла увидеть ударные беспилотники семейства "Корсар". Как отмечали ранее иностранные наблюдатели, об этом семействе БЛА мало что известно.
200-килограммовый самолет с размахом крыльев шесть метров построен из композитных материалов, снабжен толкающим винтом и предназначен для разведки, доставки грузов, нанесения ударов по целям на земле и радиоэлектронной борьбы. Беспилотник может нести противотанковые управляемые ракеты "Атака" и универсальные реактивные гранаты. Контейнеры с вооружением размещены рядом с "Корсаром" на платформе парадного грузовика.
|Беспилотный вертолет производства КумАПП.
|Источник: Валерий Мельников / РИА Новости
Вертолет "Корсар" выполнен по соосной схеме, обеспечивающей дрону высокую маневренность. В отличие от собрата самолетного типа, нуждающегося во взлетно-посадочной полосе, он может использовать для взлета и посадки неподготовленные площадки, применяться как на суше, так и на море, пишет ТАСС. Вертолет вооружен управляемыми и неуправляемыми ракетами.
Напомним, новинками нынешнего парада Победы станут БМПТ "Терминатор", система ПВО "Тор-М2" и сухопутные боевые роботы: саперный "Уран-6" и разведывательно-ударный "Уран-9". На ночной репетиции замечена и еще одна невиданная ранее машина - предназначенный для Арктики двухместный снегоход "Беркут-2" с отапливаемой кабиной.
Марина Есина
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27.04.2018
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