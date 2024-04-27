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В Госдуме сотрудничество по тренажерам с Турцией назвали взаимовыгодным

27.04.2018 РИА Новости 81 0
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переговоры о поставке Турцией в Россию тренажеров для российской военной техники говорят о нацеленности стран на взаимовыгодное сотрудничество и способствуют развитию отношений РФ со страной, состоящей в НАТО, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее стало известно, что Россия и Турция ведут переговоры о поставке тренажеров для российской военной техники, в частности, самолетов МиГ-29, а также для гражданских Sukhoi Superjet-100. Об этом РИА Новости заявил на авиасалоне Eurasia Airshow в Анталье Эрхан Абдуллах Канат, директор международного управления одной из ведущих в Турции компаний в области электроники и программного обеспечения Havelsan.

"Отношения России и Турции в целом можно назвать конструктивными. Как и Турция, мы заинтересованы в сотрудничестве двух государств, и, конечно, были бы нелишними соответствующие тренажеры… Это сам по себе факт взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, мы тоже заинтересованы, как и Турция, в этом соглашении", - заявил РИА Новости Швыткин.

Он также отметил, что подобные договоренности способствуют развитию отношений РФ и Турции, особенно учитывая, что последняя состоит в НАТО.
26.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
МиГ-29
СуперДжет-100
Проекты
NATO

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