В Госдуме сотрудничество по тренажерам с Турцией назвали взаимовыгодным
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переговоры о поставке Турцией в Россию тренажеров для российской военной техники говорят о нацеленности стран на взаимовыгодное сотрудничество и способствуют развитию отношений РФ со страной, состоящей в НАТО, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее стало известно, что Россия и Турция ведут переговоры о поставке тренажеров для российской военной техники, в частности, самолетов МиГ-29, а также для гражданских Sukhoi Superjet-100. Об этом РИА Новости заявил на авиасалоне Eurasia Airshow в Анталье Эрхан Абдуллах Канат, директор международного управления одной из ведущих в Турции компаний в области электроники и программного обеспечения Havelsan.
"Отношения России и Турции в целом можно назвать конструктивными. Как и Турция, мы заинтересованы в сотрудничестве двух государств, и, конечно, были бы нелишними соответствующие тренажеры… Это сам по себе факт взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, мы тоже заинтересованы, как и Турция, в этом соглашении", - заявил РИА Новости Швыткин.
Он также отметил, что подобные договоренности способствуют развитию отношений РФ и Турции, особенно учитывая, что последняя состоит в НАТО.
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26.04.2018
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