Россия и Турция приступили к обсуждению второго этапа контракта по С-400



Полк С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Полк С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

АНТАЛЬЯ, 26 апр - РИА Новости. Контракт на поставку системы ПВО С-400 Турции предусматривает два этапа: поставку оружия и локализация частей комплекса на турецкой территории, второй этап обсуждается, заявил в интервью, опубликованном в спецвыпуске журнала "Национальная оборона", приуроченном к авиасалону Eurasia Airshow-2018, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Сегодня мы ведем речь исключительно о поставках данной системы. Это первый этап, который включает в себя не только отгрузку техники, но также обучение местных специалистов для работы с ней и создание ремонтных баз. Однако уже сейчас идут переговоры, которые касаются второй части проекта - развитие технологического сотрудничества. Со стороны наших турецких партнеров исходит инициатива о переходе на производство элементов этой системы на территории Турции", - сказал он.

В декабре 2017 года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть - за счет предоставленного РФ оборонного кредита.

Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Как заявлял журналистам замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, поставки С-400 перенесены на более ранний срок, чем это было предусмотрено контрактом, и начнутся в июле 2019 года.