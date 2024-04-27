Россия и Турция приступили к обсуждению второго этапа контракта по С-400
|
|
Полк С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
АНТАЛЬЯ, 26 апр - РИА Новости. Контракт на поставку системы ПВО С-400 Турции предусматривает два этапа: поставку оружия и локализация частей комплекса на турецкой территории, второй этап обсуждается, заявил в интервью, опубликованном в спецвыпуске журнала "Национальная оборона", приуроченном к авиасалону Eurasia Airshow-2018, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Сегодня мы ведем речь исключительно о поставках данной системы. Это первый этап, который включает в себя не только отгрузку техники, но также обучение местных специалистов для работы с ней и создание ремонтных баз. Однако уже сейчас идут переговоры, которые касаются второй части проекта - развитие технологического сотрудничества. Со стороны наших турецких партнеров исходит инициатива о переходе на производство элементов этой системы на территории Турции", - сказал он.
В декабре 2017 года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть - за счет предоставленного РФ оборонного кредита.
Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
Как заявлял журналистам замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, поставки С-400 перенесены на более ранний срок, чем это было предусмотрено контрактом, и начнутся в июле 2019 года.
|
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.04.2018 Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран
26.04.2018 РФ рассчитывает в этом году подписать с Индией контракт на С-400, осталось договорится по цене - глава ФСВТС России "Интерфаксу"
26.04.2018 Аналогов российской системе С-400 в мире сегодня нет - глава ФСВТС России
26.04.2018 В очередь за С-400 выстроился десяток стран
26.04.2018 Россия начала производство С-400 для Турции
09.04.2018 Россия поставит Турции С-400, несмотря на санкции США, заявили в Анкаре
04.04.2018 Путин рассказал о приоритетах в военно-техническом сотрудничестве с Турцией
04.04.2018 Путин заявил, что договорился с Эрдоганом ускорить сроки поставки С-400