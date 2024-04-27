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Путин рассказал о создании мощнейшей боевой ударной системы

27.04.2018 РИА Новости 91 0
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI Съезда Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге. 26 апреля 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с ректорами рассказал о том, как молодые специалисты работали над созданием нового вооружения и за семь лет создали мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему.

"По поводу взаимодействия вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса вы сказали, что это сложно организовать. А в чем сложность? Наоборот, мне казалось, что там работа налажена", - заявил Путин, обращаясь к ректору Московского государственного технического университета им. Баумана Анатолию Александрову.

По словам Александрова, данная работа является непростой, очень ответственной, и не все могут ее организовать. "Мы когда-то проводили исследования, у нас уже мало университетов могут в этой работе участвовать, раньше в десять раз больше участвовало. Вот в чем дело", - пояснил Александров.

В свою очередь, Путин отметил, что попросил Александрова конкретизировать проблему, чтобы ее решить.

"У меня-то наоборот, честно говоря, <…> и опыт, и знания в этом смысле положительные. Я уже, по-моему, даже публично говорил, и в послании я говорил об этом: у нас создаются очень современные, уникальные, абсолютно не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился - мы и Госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди, - я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив. И в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что если необходимы меры по продолжению и интенсификации такой работы, то нужно ему о них рассказать.
26.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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