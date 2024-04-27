Путин утвердил основы государственной пограничной политики России
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Российский пограничник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной пограничной политики страны, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые основы государственной пограничной политики Российской Федерации", - говорится в указе. Согласно документу, Путин поручил правительству РФ обеспечить реализацию основ государственной пограничной политики страны.
Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
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26.04.2018
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