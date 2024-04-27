Путин утвердил основы государственной пограничной политики России



Российский пограничник. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Баранов Российский пограничник. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Баранов

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной пограничной политики страны, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые основы государственной пограничной политики Российской Федерации", - говорится в указе. Согласно документу, Путин поручил правительству РФ обеспечить реализацию основ государственной пограничной политики страны.

Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.