Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДК представляет в Германии компетенции по промышленному аутсорсингу в сфере двигателестроения

27.04.2018 АО "ОДК" 79 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип ОДК-УМПО
Логотип ПАО "ОДК - УМПО".
Источник: http://airspot.ru/

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) представляет на международной авиационной выставке ILA 2018 в Берлине компетенции по производству комплектующих для коммерческих газотурбинных авиационных двигателей крупнейших мировых производителей, освоенные в рамках реализации холдингом программы "Поставщик 2-4 уровня".

Крупнейшая авиационная выставка Германии ILA в этом году пройдет в берлинском экспоцентре "Аэропорт" с 25 по 29 апреля.

ОДК реализует программу по выходу на международный рынок в качестве поставщика 2-4 уровня. Она ориентирована на производственный аутсорсинг для зарубежных заказчиков, предоставление инжиниринговых услуг, технического аудита проектов, разработки деталей с применением методов бионического дизайна, проведение натурных испытаний и сервисного обслуживания двигателей. ОДК уже успешно осуществляет производственную кооперацию с такими лидерами мирового рынка газотурбинной техники как Safran Aircraft Engines (Франция), Pratt & Whitney Canada (Канада) и др. В рамках ОДК эти проекты выделены в отдельное бизнес-направление - UEC Interparts. Интеграция в мировую систему поставщиков комплектующих гражданских двигателей повысит эффективность использования производственного потенциала холдинга и позволит в дальнейшем диверсифицировать портфель заказов корпорации.

На ILA ОДК под брендом UEC-Interparts представляет компоненты, произведенные по программе "Поставщик 2-4 уровня". Посетители стенда ОДК на ILA смогут увидеть ряд деталей и узлов, произведенных по программе "Поставщик 2-4 уровня": кольцо привода, барабан бустера, лопатки турбины, диск вентилятора, кронштейны и другие компоненты ГТД. Кроме того, проводится мультимедийная презентация возможностей холдинга по участию в совместных проектах.

Основная цель участия ОДК в ILA 2018 - это демонстрация потенциальным клиентам готовности и возможностей для дальнейшей интеграции в глобальные цепочки поставщиков компонентов коммерческих двигателей.

Производство компонентов "2-4" организовано по системе "точно в срок и в соответствии с требованиями международных стандартов по качеству. На предприятиях холдинга, задействованных в программе, - ПАО "ОДК-УМПО" (г. Уфа) и ПАО "ОДК-Сатурн" (г. Рыбинск) - успешно применяется практика лидеров рынка в части производственного менеджмента, выстраивания технологической цепочки, управления ценообразованием продукции. Производство комплектующих на этих заводах сертифицировано в соответствии с международными стандартами.  В настоящее время решаются задачи по увеличению объемов выпуска, а также по расширению номенклатуры выпускаемых деталей.

ОДК в рамках реализации программы "Поставщик 2-4 уровня" активно развивает инновации и передовые производственные технологии, позволяющие изготавливать детали и сборочные единицы методом аддитивного производства и с применением бионического дизайна. Кроме того, ОДК активно внедряет композитные материалы в конструкцию производимых по программе деталей двигателей.

Программа "Поставщик 2-4 уровня" не исчерпывается "авиационным" направлением - ОДК готова производить компоненты и для промышленных ГТД, ветровой энергетики, локомотивостроения, корабельной и автомобильной промышленности.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Франция
Компании
Safran
ОДК УК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 01:37
  • 24
Видео: Су-30СМ у берегов Сирии уничтожил фрегат ракетой Х-35
  • 27.04 01:30
  • 1462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 01:01
  • 1
Пентагон просит смягчить санкции для сотрудничающих с Россией стран
  • 27.04 01:00
  • 18
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 27.04 00:51
  • 210
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 26.04 21:56
  • 1
Минобороны представило обломки сбитых ПВО Сирии американских ракет "Томагавк"
  • 26.04 21:54
  • 1
Появилось видео ликвидации неизвестных дронов возле авиабазы Хмеймим
  • 26.04 21:49
  • 4
Сухой Су-57 — российский самолет 5-го поколения
  • 26.04 21:08
  • 4
Танк Т-90М пробивался в войска с 2005 года
  • 26.04 21:06
  • 8
После долгой и продолжительной болезни
  • 26.04 20:59
  • 7
Сбербанк и ВТБ забраковали схемы передачи капитала в оборонный банк
  • 26.04 19:28
  • 7
Россия и Китай должны быть союзниками в военной сфере, считает эксперт
  • 26.04 18:47
  • 2
В России в течение двух лет создадут подводный беспилотник
  • 26.04 18:03
  • 21
"Адмирал Кузнецов" будет умеренно модернизирован
  • 26.04 16:42
  • 3
Военный эксперт прокомментировал сообщения о прекращении проекта FGFA
другие обсуждаемые темы