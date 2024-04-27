ОДК представляет в Германии компетенции по промышленному аутсорсингу в сфере двигателестроения



Логотип ПАО "ОДК - УМПО".

Источник: http://airspot.ru/ Логотип ПАО "ОДК - УМПО".Источник: http://airspot.ru/

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) представляет на международной авиационной выставке ILA 2018 в Берлине компетенции по производству комплектующих для коммерческих газотурбинных авиационных двигателей крупнейших мировых производителей, освоенные в рамках реализации холдингом программы "Поставщик 2-4 уровня".

Крупнейшая авиационная выставка Германии ILA в этом году пройдет в берлинском экспоцентре "Аэропорт" с 25 по 29 апреля.

ОДК реализует программу по выходу на международный рынок в качестве поставщика 2-4 уровня. Она ориентирована на производственный аутсорсинг для зарубежных заказчиков, предоставление инжиниринговых услуг, технического аудита проектов, разработки деталей с применением методов бионического дизайна, проведение натурных испытаний и сервисного обслуживания двигателей. ОДК уже успешно осуществляет производственную кооперацию с такими лидерами мирового рынка газотурбинной техники как Safran Aircraft Engines (Франция), Pratt & Whitney Canada (Канада) и др. В рамках ОДК эти проекты выделены в отдельное бизнес-направление - UEC Interparts. Интеграция в мировую систему поставщиков комплектующих гражданских двигателей повысит эффективность использования производственного потенциала холдинга и позволит в дальнейшем диверсифицировать портфель заказов корпорации.

На ILA ОДК под брендом UEC-Interparts представляет компоненты, произведенные по программе "Поставщик 2-4 уровня". Посетители стенда ОДК на ILA смогут увидеть ряд деталей и узлов, произведенных по программе "Поставщик 2-4 уровня": кольцо привода, барабан бустера, лопатки турбины, диск вентилятора, кронштейны и другие компоненты ГТД. Кроме того, проводится мультимедийная презентация возможностей холдинга по участию в совместных проектах.

Основная цель участия ОДК в ILA 2018 - это демонстрация потенциальным клиентам готовности и возможностей для дальнейшей интеграции в глобальные цепочки поставщиков компонентов коммерческих двигателей.

Производство компонентов "2-4" организовано по системе "точно в срок и в соответствии с требованиями международных стандартов по качеству. На предприятиях холдинга, задействованных в программе, - ПАО "ОДК-УМПО" (г. Уфа) и ПАО "ОДК-Сатурн" (г. Рыбинск) - успешно применяется практика лидеров рынка в части производственного менеджмента, выстраивания технологической цепочки, управления ценообразованием продукции. Производство комплектующих на этих заводах сертифицировано в соответствии с международными стандартами. В настоящее время решаются задачи по увеличению объемов выпуска, а также по расширению номенклатуры выпускаемых деталей.

ОДК в рамках реализации программы "Поставщик 2-4 уровня" активно развивает инновации и передовые производственные технологии, позволяющие изготавливать детали и сборочные единицы методом аддитивного производства и с применением бионического дизайна. Кроме того, ОДК активно внедряет композитные материалы в конструкцию производимых по программе деталей двигателей.

Программа "Поставщик 2-4 уровня" не исчерпывается "авиационным" направлением - ОДК готова производить компоненты и для промышленных ГТД, ветровой энергетики, локомотивостроения, корабельной и автомобильной промышленности.