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В Москве широкой публике впервые показали два ударных беспилотника "Корсар"

27.04.2018 ТАСС 120 0
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Робототехнический комплекс "Уран-6"
Робототехнический комплекс "Уран-6".
Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В составе колонны на грузовиках также представили роботизированные комплексы "Уран-6" и "Уран-9"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Новинки, в том числе два российских ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) "Корсар", впервые показали широкой публике в рамках ночной репетиции парада Победы в Москве. Сейчас военную технику можно увидеть на Тверской улице, откуда она через несколько часов отправится на Красную площадь, передает корреспондент ТАСС.

В составе колонны на грузовиках "КамАЗ" представлены первые два российских ударных БПЛА из состава комплекса "Корсар" - самолетный и вертолетный. Назначение обоих типов - разведка, доставка грузов, нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы. Самолетный "Корсар" построен из композитов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 кг и может нести управляемые ракеты "Атака", а также многоцелевые реактивные гранаты. Контейнеры для боеприпасов показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.

Вертолетный "Корсар" построен по схеме с соосными винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность. В отличие от самолетного типа, он может взлетать и садиться с малых и неподготовленных площадок, его можно применять как в сухопутных войсках, так и на флоте. Беспилотник также имеет на вооружении управляемые и неуправляемые ракеты.

В составе колонны на грузовиках также представили роботизированные комплексы "Уран-6" и "Уран-9". Первый - робот разминирования, который применялся в Сирии для очистки от мин и бомб городов Алеппо и Пальмира. Второй - разведывательно-боевой робот, способный поражать живую силу противника, легкую бронетехнику и танки. Робот вооружен 30-мм пушкой и управляемыми ракетами "Атака".

Еще одной новинкой, которую можно увидеть на ночной репетиции, стала боевая машина поддержки танков "Терминатор-2". Она создана на базе танка Т-90А и должна действовать в одной боевой линии с танками для поражения бронетехники и живой силы противника. Машина оснащена двумя пушками 30-мм, двумя автоматическими гранатометами, пулеметом и четырьмя пусковыми установками ракет "Атака-Т".

Всего в механизированной колонне представлено более 120 единиц техники (в 2017 году было 114): бронетранспортеры "Ракушка", "Бумеранг" и "Тайфун-К", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические "Ярс". Также на Тверской можно увидеть танки "Армата", боевые машины пехоты "Курганец", гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор- М2ДТ".
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
Атака
БМПТ Рамка-99
БТР-МДМ Ракушка-М
Бумеранг
Искандер
Корсар БЛА
РС-24 Ярс
Т-90 "Владимир"
Тайфун-К
Терминатор-2
Уран-6
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