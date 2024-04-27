В Новосибирской области С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство



ЗРС С-400.

Источник: РИА Новости / Михаил Мокрушин ЗРС С-400.Источник: РИА Новости / Михаил Мокрушин

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири в Новосибирской области, сообщает в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что накануне подразделения полка вернулись с учений, которые проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области. В ходе активной фазы маневров расчеты выполнили боевые стрельбы, успешно поразив низколетящие, маневрирующие мишени, имитирующие истребители, крылатые и баллистические ракеты условного противника.