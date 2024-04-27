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Корабли Каспийской флотилии подняты по тревоге

27.04.2018 Военное обозрение 69 0
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Экипажи корабельной группировки Каспийской флотилии из Астраханской области и Дагестана подняты по учебной тревоге для проведения зачетного тактического учения с боевой стрельбой, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.

РИА Новости / Денис Абрамов

Более десяти боевых кораблей флотилии выполнят учебно-боевые задачи в морских полигонах Каспийского моря. В мероприятии также задействованы самолеты из авиационных соединений командования ВВС и ПВО Южного военного округа,

говорится в релизе.

Сообщается, что "на первом этапе учения экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в районы рассредоточения и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищенном рейде".

В ходе второго этапа "будут отработаны совместные действия кораблей при ведении морского боя с надводными кораблями условного противника и выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы", рассказали в округе.

В свою очередь тральные группы отработают противоминные задачи, а суда обеспечения – пополнят запасы материальных средств надводных кораблей.

По данным пресс-службы, всего в учении принимают участие "более 800 военнослужащих Каспийской флотилии, в том числе экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Великий Устюг" а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения".
26.04.2018
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