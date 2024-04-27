Корабли ТОФ уничтожили над Японским морем крылатую ракету "противника"

Противолодочные корабли Приморской флотилии ТОФ в составе группы отработали задачи отражения атаки с воздуха, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Минобороны РФ

В рамках двустороннего тактического учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" в составе тактической группы отработали коллективные действия при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника,

говорится в релизе.

Сообщается, что "в полигоне боевой подготовки в ходе учения по противовоздушной обороне корабли своевременно обнаружили и взяли на сопровождение крылатую ракету-мишень, а при ее входе в зону досягаемости корабельной ПВО, обстреляли воздушную цель, применив зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал"".

Ранее корабли отработали противолодочные задачи – атаковали подлодку условного противника противолодочными ракетами, торпедами и глубинными бомбами.