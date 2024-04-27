Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В провале проекта FGFA виноват F-35?

27.04.2018 Военное обозрение 82 0
0
Понравилась новость?
 0

Информация о незаинтересованности Нью-Дели в реализации совместного с РФ проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя 5-го поколения, является вбросом, организованным американскими корпорациями, передает Лента.ру заявление главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

http://www.globallookpress.com

Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций – Lockheed Martin и Boeing,

сказал Коротченко.

Он отметил, что "сегодня идет целенаправленная кампания против российско-индийского военно-технического сотрудничества, учитывая, что США активно продвигают новейшие версии своих боевых самолетов на индийский рынок" и планируют в дальнейшем "поставлять в Индию истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II".

Ранее западные СМИ сообщали, что сворачивание программы FGFA может угрожать заявленным Россией планам серийного выпуска истребителя Су-57, поскольку Москва рассматривала партнерство с Индией в качестве основного источника финансирования проекта своего истребителя.

Напомним, в апреле издание Janes со ссылкой на официальных индийских лиц сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA. Издание также отметило, что индийская сторона уведомила об этом Москву.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-35
FGFA
ПАК ФА
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 01:37
  • 24
Видео: Су-30СМ у берегов Сирии уничтожил фрегат ракетой Х-35
  • 27.04 01:30
  • 1462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 01:01
  • 1
Пентагон просит смягчить санкции для сотрудничающих с Россией стран
  • 27.04 01:00
  • 18
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 27.04 00:51
  • 210
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 26.04 21:56
  • 1
Минобороны представило обломки сбитых ПВО Сирии американских ракет "Томагавк"
  • 26.04 21:54
  • 1
Появилось видео ликвидации неизвестных дронов возле авиабазы Хмеймим
  • 26.04 21:49
  • 4
Сухой Су-57 — российский самолет 5-го поколения
  • 26.04 21:08
  • 4
Танк Т-90М пробивался в войска с 2005 года
  • 26.04 21:06
  • 8
После долгой и продолжительной болезни
  • 26.04 20:59
  • 7
Сбербанк и ВТБ забраковали схемы передачи капитала в оборонный банк
  • 26.04 19:28
  • 7
Россия и Китай должны быть союзниками в военной сфере, считает эксперт
  • 26.04 18:47
  • 2
В России в течение двух лет создадут подводный беспилотник
  • 26.04 18:03
  • 21
"Адмирал Кузнецов" будет умеренно модернизирован
  • 26.04 16:42
  • 3
Военный эксперт прокомментировал сообщения о прекращении проекта FGFA
другие обсуждаемые темы