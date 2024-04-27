В провале проекта FGFA виноват F-35?

Информация о незаинтересованности Нью-Дели в реализации совместного с РФ проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя 5-го поколения, является вбросом, организованным американскими корпорациями, передает Лента.ру заявление главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

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Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций – Lockheed Martin и Boeing,

сказал Коротченко.

Он отметил, что "сегодня идет целенаправленная кампания против российско-индийского военно-технического сотрудничества, учитывая, что США активно продвигают новейшие версии своих боевых самолетов на индийский рынок" и планируют в дальнейшем "поставлять в Индию истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II".

Ранее западные СМИ сообщали, что сворачивание программы FGFA может угрожать заявленным Россией планам серийного выпуска истребителя Су-57, поскольку Москва рассматривала партнерство с Индией в качестве основного источника финансирования проекта своего истребителя.

Напомним, в апреле издание Janes со ссылкой на официальных индийских лиц сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA. Издание также отметило, что индийская сторона уведомила об этом Москву.