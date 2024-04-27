В провале проекта FGFA виноват F-35?
|
|
Информация о незаинтересованности Нью-Дели в реализации совместного с РФ проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя 5-го поколения, является вбросом, организованным американскими корпорациями, передает Лента.ру заявление главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.
http://www.globallookpress.com
Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций – Lockheed Martin и Boeing,
сказал Коротченко.
Он отметил, что "сегодня идет целенаправленная кампания против российско-индийского военно-технического сотрудничества, учитывая, что США активно продвигают новейшие версии своих боевых самолетов на индийский рынок" и планируют в дальнейшем "поставлять в Индию истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II".
Ранее западные СМИ сообщали, что сворачивание программы FGFA может угрожать заявленным Россией планам серийного выпуска истребителя Су-57, поскольку Москва рассматривала партнерство с Индией в качестве основного источника финансирования проекта своего истребителя.
Напомним, в апреле издание Janes со ссылкой на официальных индийских лиц сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA. Издание также отметило, что индийская сторона уведомила об этом Москву.
|
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.10.2016 Тысяча и одна ночь
25.03.2015 Догнать и перегнать СССР
28.01.2015 F-35 с грузом проблем
25.02.2014 Угроза пятому поколению
06.05.2013 Лидеры прежние
18.08.2011 ОАК оценила рынок ПАК ФА в 600 самолетов
25.07.2011 Под небом Кореи
22.07.2011 ПАК ФА станет участником корейского тендера