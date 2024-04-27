Все таки "Дунфэн-26". Китай подтвердил принятие на вооружение новой БРСД

Китай подтвердил принятие на вооружение новой баллистической ракеты. Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь на брифинге в четверг заявил, что на вооружение НОАК поступила стратегическая баллистическая ракета средней дальности "Дунфэн-26" (DF-26).

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Ракетные войска НОАК приняли на вооружение ракету "Дунфэн-26", которая является полностью разработанной Китаем баллистической ракетой средней дальности нового поколения, она прошла все необходимые испытания и проверки на готовность к бою. После установки ракета официально поступила на боевое вооружение китайской армии

— заявил У Цянь.

Он также подчеркнул, что "ядерная стратегия Китая носит исключительно оборонный характер, а политика КНР — ни при каких условиях не применять первыми ядерное оружие — не претерпела никаких изменений".

Баллистическая ракета DF-26 способна нести обычные и ядерные боеголовки и может использоваться по первому требованию. Ракеты могут с высокой точностью поражать цели как на земле, так и на море.