Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Второй из трех. ВМС США получили эсминец типа Zumwalt Michael Monsoor

27.04.2018 Военное обозрение 59 0
0
Понравилась новость?
 0

ВМС США официально получили на вооружение эсминец типа Zumwalt Michael Monsoor, передает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США. Второй корабль флоту передала компания Bath Iron Works.

usni.org

Michael Monsoor (DDG 1001) — второй в серии из трёх эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них — Zumwalt (DDG 1000) — был достроен в декабре 2015 года и в мае прошлого года поступил в распоряжение ВМС США, пройдя ходовые испытания. Третий корабль серии — Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — находится на завершающей стадии строительства.

Программа по созданию нового поколения эсминцев стартовала в США в 90-е годы и претерпела немало изменений. Изначально планировалось построить 32 эсминца, затем программа постепенно была сокращена до двух кораблей, после чего Минобороны США выделило средства на строительство третьего корабля этого класса. Американцы считают корабли типа Zumwalt экспериментальными, на базе которых будет разработана серия эсминцев на замену типу Arleigh Burke.

USS Michael Monsoor является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Длина эсминца составляет 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Компании
BIW

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 01:37
  • 24
Видео: Су-30СМ у берегов Сирии уничтожил фрегат ракетой Х-35
  • 27.04 01:30
  • 1462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 01:01
  • 1
Пентагон просит смягчить санкции для сотрудничающих с Россией стран
  • 27.04 01:00
  • 18
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 27.04 00:51
  • 210
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 26.04 21:56
  • 1
Минобороны представило обломки сбитых ПВО Сирии американских ракет "Томагавк"
  • 26.04 21:54
  • 1
Появилось видео ликвидации неизвестных дронов возле авиабазы Хмеймим
  • 26.04 21:49
  • 4
Сухой Су-57 — российский самолет 5-го поколения
  • 26.04 21:08
  • 4
Танк Т-90М пробивался в войска с 2005 года
  • 26.04 21:06
  • 8
После долгой и продолжительной болезни
  • 26.04 20:59
  • 7
Сбербанк и ВТБ забраковали схемы передачи капитала в оборонный банк
  • 26.04 19:28
  • 7
Россия и Китай должны быть союзниками в военной сфере, считает эксперт
  • 26.04 18:47
  • 2
В России в течение двух лет создадут подводный беспилотник
  • 26.04 18:03
  • 21
"Адмирал Кузнецов" будет умеренно модернизирован
  • 26.04 16:42
  • 3
Военный эксперт прокомментировал сообщения о прекращении проекта FGFA
другие обсуждаемые темы