Второй из трех. ВМС США получили эсминец типа Zumwalt Michael Monsoor

ВМС США официально получили на вооружение эсминец типа Zumwalt Michael Monsoor, передает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США. Второй корабль флоту передала компания Bath Iron Works.

usni.org

Michael Monsoor (DDG 1001) — второй в серии из трёх эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них — Zumwalt (DDG 1000) — был достроен в декабре 2015 года и в мае прошлого года поступил в распоряжение ВМС США, пройдя ходовые испытания. Третий корабль серии — Lyndon B. Johnson (DDG 1002) — находится на завершающей стадии строительства.

Программа по созданию нового поколения эсминцев стартовала в США в 90-е годы и претерпела немало изменений. Изначально планировалось построить 32 эсминца, затем программа постепенно была сокращена до двух кораблей, после чего Минобороны США выделило средства на строительство третьего корабля этого класса. Американцы считают корабли типа Zumwalt экспериментальными, на базе которых будет разработана серия эсминцев на замену типу Arleigh Burke.

USS Michael Monsoor является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Длина эсминца составляет 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм.