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Военный беспилотник разбился в Израиле

27.04.2018 Военное обозрение 63 0
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Беспилотник ВВС ЦАХАЛа рухнул в море неподалеку от одного из израильских пляжей, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на портал Walla.

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https://www.trend.az

Инцидент произошел несколько недель назад, однако известно о нем стало только сегодня.

Как сообщает военный обозреватель портала Амир Бухбут, "причиной потери беспилотника стала техническая неисправность". По крайней мере, именно так считают в ЦАХАЛ.

Отмечается, что обломки БЛА были извлечены из воды, "опасности утечки секретной информации нет".

Несколько недель назад беспилотный самолет ВВС упал в море неподалеку от одного из пляжей. Авария произошла из-за технической неисправности. Нет опасности утечки информации. Потерпевшая аварию машина была извлечена из воды, и обстоятельства происшествия изучаются техническими службами ВВС,

рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ в ответ на обращение ресурса.

Издание напоминает, что в ночь на 31 марта израильский беспилотник упал на территории южного Ливана. Тогда Израиль признал факт потери аппарата "из-за технического сбоя". Тип БЛА военными не назывался. Также отмечалось, что "нет угрозы утечки секретной информации (обычно это означает, что военная техника уничтожена)".
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Ливан
Проекты
БПЛА

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