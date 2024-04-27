ЕКА создало детализированную карту Млечного пути с данными о более чем 1,5 млрд звезд



Вид из Космоса. Архивное фото.

Источник: © Fotolia / Elenarts Вид из Космоса. Архивное фото.Источник: © Fotolia / Elenarts

Для осуществления проекта использовались данные, полученные в результате исследовательской миссии космического телескопа Gaia

ПАРИЖ, 26 апреля. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) создало самую детализированную в истории человечества трехмерную карту нашей галактики. Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации, новая космическая карта содержит информацию о точном расположении почти 1,7 млрд звезд.

Для осуществления столь масштабного проекта специалисты ЕКА использовали данные, которые были получены в результате исследовательской миссии европейского космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics). Он был запущен 19 декабря 2013 года с космодрома Куру во Французской Гвиане при помощи ракеты-носителя "Союз-СТ". Спутник определил точные позиции более одного миллиарда звезд, что составляет приблизительно один процент от общего числа звезд в Млечном Пути. Именно эта информация, собранная телескопом Gaia, и послужила основой для трехмерной карты нашей галактики.

Новая карта содержит информацию о передвижении звезд, а также 14 тыс. астероидах внутри нашей собственной солнечной системы.

"Программа Gaia - амбициозная космическая миссия, которая опирается в огромной степени на сотрудничество большого количества людей, чтобы понять и анализировать гигантский массив очень сложных данных", - заявил представитель ЕКА Гюнтер Хасингер. По его словам, достигнутый ЕКА результат свидетельствует о необходимости долгосрочных научных проектов, гарантирующих прогресс в области космоса и технологий, а также о том, что нужно осуществлять еще более смелые научные миссии в ближайшие десятилетия.

По данным ЕКА, планируется, что Gaia будет передавать информацию на Землю до 2020 года. Эта информация поможет не только обновить и улучшить трехмерную карту нашей галактики, но также поспособствует развитию астрономии в целом.