ВМС Испании приняли на вооружение первый вертолет SH-60F



Sikorsky SH-60F. Источник: airliners.net.

Источник: airliners.net Sikorsky SH-60F. Источник: airliners.net.Источник: airliners.net

ЦАМТО, 26 апреля. По информации Infodefensa.com, командование ВМС Испании приступило к эксплуатации на военно-морской базе "Рота" первого приобретенного в США морского вертолета SH-60F.

Как сообщал ЦАМТО, первый вертолет SH-60F ВМС Испании приняли в августе 2017 года. После прибытия машина прошла комплексные испытания в дневное и ночное время с целью получения сертификата летной годности. Как сообщает агентство, второй вертолет также уже прибыл в Испанию и находится в процесс сертификации.

Первый SH-60F в настоящее время входит в состав 10-й эскадрильи авиационной флотилии ВМС Испании (FLOAN) на период проверки и ввода в эксплуатацию, а также подготовки летных экипажей и механиков. Позднее он будет передан в состав 5-й эскадрильи.

SH-60F предназначены для замены устаревших SH-3D "Си Кинг", срок службы которых превышает 50 лет, и будут применяться до получения морской версии вертолета NH-90, поставка которых значительно отстает от графика. В настоящее время завершение поставки NH-90 перенесено на срок не ранее 2023 года. Покупка SH-60F является временным решением, которое должно заполнить образовавшийся пробел в боеспособности.

Решение о закупке SH-60F из состава ВС США было принято в апреле 2011 года. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 30 сентября 2010 года уведомило Конгресс о возможной продаже Испании и восстановления в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 SH-60F "Сихок" из состава ВС США, а также связанных с контрактом комплектующих и оборудования. Общая стоимость продажи оценивалась в 155 млн. долл.

Правительство Испании 30 ноября 2012 года одобрило выделение 24,51 млн. евро на покупку в США первых двух вертолетов SH-60F, контракт на их поставку был подписан в декабре 2012 года. В декабре 2016 года Кабинет министров Испании поручил Министерству обороны подписать соглашение на приобретение еще двух SH-60F "Сихок" и дополнительно выделил на реализацию проекта 40 млн. евро.

С учетом всех платежей стоимость программы на текущий момент составляет 92 млн. евро. Перед поставкой вертолеты проходят ремонт, модернизацию и оснащаются новыми двигателями.

Согласно первоначальным планам, в 2017 году ВМС Испании должны были получить два SH-60F, еще два в 2019 году и два в 2021 году, однако в сентябре 2017 года было принято решение ускорить поставку.