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На базе Хмеймим заметили ЗРК ПВО "Тор-М2". Проверка в боевых условиях

27.04.2018 Военное обозрение 73 0
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На российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия впервые заметили комплекс ПВО "Тор-М2". Внимание на фотографию, опубликованную в Livejournal, обратил военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий.

ecoross1.livejournal.com

На снимке запечатлена боевая машина 9А331М. Как отмечают авторы блога, ранее информации о том, что на вооружении российской группировки в Сирии находится зенитный ракетный комплекс (ЗРК) семейства "Тор", не поступало.

В комментариях к фото предположили, что "Тор" был доставлен в Сирию для проверки в боевых условиях.

"Тор-М2" способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и сбивать цели в зоне до 15 километров по дальности и до 10 по высоте. Данная модификация оснащена 16 ракетами, боеприпасы отличаются повышенной точностью и расширенной зоной поражения. Время реакции системы составляет 4,8 секунды, одновременно она может вести огонь по четырем целям.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Tор-М2
Проекты
Тор ЗРК

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