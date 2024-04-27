На базе Хмеймим заметили ЗРК ПВО "Тор-М2". Проверка в боевых условиях
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На российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия впервые заметили комплекс ПВО "Тор-М2". Внимание на фотографию, опубликованную в Livejournal, обратил военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий.
ecoross1.livejournal.com
На снимке запечатлена боевая машина 9А331М. Как отмечают авторы блога, ранее информации о том, что на вооружении российской группировки в Сирии находится зенитный ракетный комплекс (ЗРК) семейства "Тор", не поступало.
В комментариях к фото предположили, что "Тор" был доставлен в Сирию для проверки в боевых условиях.
"Тор-М2" способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и сбивать цели в зоне до 15 километров по дальности и до 10 по высоте. Данная модификация оснащена 16 ракетами, боеприпасы отличаются повышенной точностью и расширенной зоной поражения. Время реакции системы составляет 4,8 секунды, одновременно она может вести огонь по четырем целям.
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26.04.2018
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