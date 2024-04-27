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Подписано первое Соглашение о намерениях по приобретению перспективных самолетов SSJ 75

27.04.2018 Министерство промышленности и торговли РФ 436 0
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Sukhoi Superjet
Сборка самолетов Sukhoi Superjet.
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости

26 апреля 2018 года в рамках EurasiaAirshow компания Гражданские самолеты Сухого (в составе ОАК) и Группа компаний S7 подписали Соглашение о намерениях, определяющее заинтересованность обеих сторон в поставках новой версии самолетов SSJ100 на 75 мест – SSJ 75.


По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова: «до конца года компании намерены принять решение о заключении твердого контракта на 50 самолетов SSJ 75 с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации».


Глава Минпромторга России также отметил, что развитие линейки конкурентоспособной гражданской авиационной техники – одно из ключевых направлений диверсификации российской промышленности и реализации на практике нашего растущего экспортного потенциала.


Продолжая курс на развитие самолета SSJ100 и расширение продуктовой линейки, компания Гражданские самолеты Сухого (в составе ОАК) в феврале текущего года приняла решение о создании версии самолета SSJ100 с уменьшенной пассажировместимостью 75 кресел. В рамках развития программы нового самолета будет создан наблюдательный совет, в который войдут представители компании ГСС и авиакомпании S7.


По предварительным оценкам перспективная потребность российского рынка в таких машинах может достичь 200-300 самолетов, зарубежного – до 3000.


«Уже в этом году компания ГСС совместно с ведущими научными авиационными центрами - ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ВИАМ» и национальным Институтом Авиационных Технологий, займется созданием модификации самолета на 75 мест, в том числе с учетом требований стартового заказчика», - сказал Министр.


Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь подчеркнул: «для нас это важное событие, это органичное развитие семейства ближнемагистральных самолетов SSJ с опорой на реальный рыночный спрос, на реальные потребности, подтвержденные одним из лидеров рынка – компанией S7».


Планируется, что самолет будет производиться с максимальным использованием комплектующих российского производства. Конфигурация фюзеляжа останется неизменной, в то время как общий вес конструкции планируется снизить на 10-15%, улучшить аэродинамическое качество на 10%, на 5% сократить путевой расход топлива и увеличить долю композиционных материалов в конструкции. Также ведется работа над снижением эксплуатационных расходов и расходов на ППО.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ВИАМ
ГСС
Минпромторг РФ
ОАК
ЦАГИ
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий

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