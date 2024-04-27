Видео: В США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III



Испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Источник: rg.ru Испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.Источник: rg.ru

В интернете появилось видео испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Как сообщает Indepthnews, ракета стартовала с базы ВВС Ванденберг рано утром 25 апреля. При этом военные не предупредили жителей ближайших населенных пунктов об испытании. В результате для них стало неожиданностью, когда "ракета пронеслась по утреннему небу".

На видео показано, как перед стартом в ракетной шахте открывается массивный люк, после чего производится запуск ракеты. Затем показан ее полет.

Между тем в публикации отмечается, что "существует много веских оснований для уведомления жителей в районе запуска, а также для уведомления других государств, обладающих ядерным оружием, о том, что это тестовый запуск, а не фактическая атака".

Ракета Minuteman III была принята на вооружении ВВС США в 1970 году и с тех пор проходила модернизацию. По некоторым данным она останется на вооружении США до 2020 года. Дальность действия ракеты - 13000 километров.

Руслан Мельников