Участники встречи в Сочи выступили против силового решения конфликтов
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Сочи. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Нина Зотина
СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Участники международной встречи по безопасности в Сочи выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"(Участники встречи) выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права", - сказал Патрушев журналистам в четверг по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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26.04.2018
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