Участники встречи в Сочи выступили против силового решения конфликтов



Сочи. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Нина Зотина Сочи. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Нина Зотина

СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Участники международной встречи по безопасности в Сочи выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"(Участники встречи) выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права", - сказал Патрушев журналистам в четверг по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.