Саудовская Аравия получит 39 катеров-перехватчиков HSI-32
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Скоростной сторожевой катер проекта HSI 32.
Источник: http://zonwar.ru/
ЦАМТО, 26 апреля. Саудовская компания Zamil Offshore Services заключила с французской CMN (Constructions Mecaniques de Normandie) соглашение на строительство 39 катеров-перехватчиков HSI-32 для одной из госструктур Саудовской Аравии, которой, предположительно, является Береговая охрана.
Стоимость контракта составляет 480 млн. долл. В рамках соглашения 19 катеров будут построены CMN на предприятии в Шербуре (Франция), а остальные 20 – на мощностях Zamil Offshore Services в Саудовской Аравии.
Как сообщает Navyrecognition.com, Zamil Offshore Services была основана в 1977 году как 100-процентная саудовская компания, работающая в различных сферах. Она известна как крупный поставщик морской техники и сопутствующих услуг на Ближнем Востоке. Предварительное соглашение о постройке 39 катеров HSI32 для Береговой охраны Саудовской Аравии было подписано с CMN в начале 2016 года.
Компания CMN за последние несколько лет значительно увеличила экспортные поставки катеров.
Как сообщал ЦАМТО, 5 сентября 2013 года власти Мозамбика подписали с CMN контракт на поставку в течение двух лет 30 кораблей различного назначения общей стоимостью около 200 млн. евро, включая три 32-метровых патрульных катера-перехватчика HSI-32. В январе 2015 года Мозамбик заключил с CMN контракт на поставку трех дополнительных катеров-перехватчиков HSI-32. Постройка катеров выполнялась на предприятии в Шербуре. Первые три HSI-32 были поставлены заказчику с декабря 2015 года по апрель 2016 года.
В январе 2018 года стало известно, что Саудовская Аравия намерена приобрести у CMN три быстроходных ракетных катера класса FS56 "Комбаттант" (Combattante FS56), ранее предназначавшихся для поставки ВС Ливана. Общая стоимость продажи оценивается в 250 млн. долл.
Саудовская Аравия объявила, что приостанавливает реализацию соглашений на поставку техники и вооружения в Ливан 19 февраля 2016 года в ответ на отказ ливанского правительства осудить произошедшее 2 января того же года нападение на саудовское посольство в Тегеране.
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26.04.2018
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