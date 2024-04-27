Саудовская Аравия получит 39 катеров-перехватчиков HSI-32



Скоростной сторожевой катер проекта HSI 32.

Источник: http://zonwar.ru/ Скоростной сторожевой катер проекта HSI 32.Источник: http://zonwar.ru/

ЦАМТО, 26 апреля. Саудовская компания Zamil Offshore Services заключила с французской CMN (Constructions Mecaniques de Normandie) соглашение на строительство 39 катеров-перехватчиков HSI-32 для одной из госструктур Саудовской Аравии, которой, предположительно, является Береговая охрана.

Стоимость контракта составляет 480 млн. долл. В рамках соглашения 19 катеров будут построены CMN на предприятии в Шербуре (Франция), а остальные 20 – на мощностях Zamil Offshore Services в Саудовской Аравии.

Как сообщает Navyrecognition.com, Zamil Offshore Services была основана в 1977 году как 100-процентная саудовская компания, работающая в различных сферах. Она известна как крупный поставщик морской техники и сопутствующих услуг на Ближнем Востоке. Предварительное соглашение о постройке 39 катеров HSI32 для Береговой охраны Саудовской Аравии было подписано с CMN в начале 2016 года.

Компания CMN за последние несколько лет значительно увеличила экспортные поставки катеров.

Как сообщал ЦАМТО, 5 сентября 2013 года власти Мозамбика подписали с CMN контракт на поставку в течение двух лет 30 кораблей различного назначения общей стоимостью около 200 млн. евро, включая три 32-метровых патрульных катера-перехватчика HSI-32. В январе 2015 года Мозамбик заключил с CMN контракт на поставку трех дополнительных катеров-перехватчиков HSI-32. Постройка катеров выполнялась на предприятии в Шербуре. Первые три HSI-32 были поставлены заказчику с декабря 2015 года по апрель 2016 года.

В январе 2018 года стало известно, что Саудовская Аравия намерена приобрести у CMN три быстроходных ракетных катера класса FS56 "Комбаттант" (Combattante FS56), ранее предназначавшихся для поставки ВС Ливана. Общая стоимость продажи оценивается в 250 млн. долл.

Саудовская Аравия объявила, что приостанавливает реализацию соглашений на поставку техники и вооружения в Ливан 19 февраля 2016 года в ответ на отказ ливанского правительства осудить произошедшее 2 января того же года нападение на саудовское посольство в Тегеране.