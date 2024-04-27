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Минобороны Финляндии может объявить о закупке новых истребителей в ближайшее время

27.04.2018 ЦАМТО 71 0
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Истребитель F/A-18 "Супер Хорнет"
Истребитель F/A-18 "Супер Хорнет".
Источник: © flickr.com, Airwolfhound

ЦАМТО, 26 апреля. Оборонное ведомство Финляндии планирует в ближайшее время направить ряду компаний-производителей приглашения для участия в тендере на поставку новых истребителей, предназначенных для замены 64 устаревших F/A-18 "Хорнет".

По информации Yle.fi, запросы будут направлены непосредственно пяти изготовителям самолетов. Предполагается, что решение о выборе победителя конкурса в конце 2021 года примет следующее правительство, сформированное по результатам парламентских выборов 2019 года.

Приглашения принять участие в конкурсе на поставку самолетов будут направлены компаниям Boeing (F/A-18 "Супер Хорнет"), Lockheed Martin (F-35), Saab ("Грипен E"), Dassault Aviation ("Рафаль") и BAE Systems ("Тайфун").

Согласно планам, эксплуатирующиеся с 1992 года истребители "Хорнет" будут списаны к 2030 году. Новые самолеты ВВС Финляндии рассчитывают использовать до 2050-х гг.

По решению финского парламента на закупку новых истребителей будет выделено от 7 до 10 млрд. евро, что является самым дорогостоящим проектом приобретения ВиВТ Финляндией в ее истории.

В то же время, объявленная стоимость покупки, вероятно, составит лишь одну треть от общих расходов в течение срока эксплуатации самолетов. При этом стоимость обслуживания и модернизации будет зависеть от того, сколько союзных Финляндии государств будут эксплуатировать выбранный Хельсинки самолет.

По данным Yle.fi, представители ВС Финляндии внимательно наблюдают за развитием программы "Грипен E" в Швеции, которая является близким союзником страны, и, как и Финляндия, принимает участие в программе НАТО "Партнерство ради мира". Тем не менее, до настоящего времени Saab продала менее 100 самолетов ВВС Швеции и Бразилии (без учета лизинга). Для сравнения, американские самолеты продаются в более значительных объемах и будут эксплуатироваться еще длительное время. Например, ВМС США планируют применять "Супер Хорнет" до 2040-х гг. Разработанные Lockheed Martin F-35 проданы многим странам, включая соседнюю Норвегию.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп вызвал дискуссию, заявив в ходе совместной с президентом Саули Нийнисте пресс-конференции, что Финляндия заказала истребители в Соединенных Штатах. Финский президент опроверг данное заявление.

Потенциально ВС Финляндии также могли бы рассмотреть закупку нового европейского самолета, к примеру, в случае, если решение о его совместной разработке примут Франция и Германия. Новый истребитель может заменить как "Рафали", так и "Тайфуны". Тем не менее, этот самолет не будет разработан ранее 2035 года.
26.04.2018
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Бразилия
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