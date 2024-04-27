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Глава исполкома СНГ Лебедев: деструктивные действия стран Запада во главе с США представляют серьезную угрозу для Содружества

27.04.2018 Интерфакс-АВН 60 0
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АТЦ
Антитеррористический Центр (АТЦ) СНГ.
Источник: admiral2011.blogspot.ru

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Серьезную внешнюю угрозу для Содружества Независимых Государств (СНГ) представляют деструктивные действия стран Запада во главе с США, заявил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Для стран Содружества серьезную внешнюю угрозу представляют деструктивные действия Запада во главе с США по нагнетанию обстановки в военно-политической сфере. Рассматривая современный мир в русле логики "свой-чужой", "с нами или против нас", ряд западных стран предпринимает попытки в грубой форме задействовать фактор силы для продвижения собственных интересов. Удары, нанесенные ими по Сирии, подрывают всю систему международных отношений", - подчеркнул С.Лебедев.

Он также отметил, что "в последние годы западные государства, вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств, все чаще используют военно-космические силы. В этих обстоятельствах проблема обеспечения безопасности в воздушно-космической сфере может быть успешно решена только объединенными усилиями всех родов и видов вооруженных сил государств - участников Содружества при централизации управления ими в масштабе регионов коллективной безопасности. Важной частью такого подхода может стать создание и применение совместной системы воздушно-космической обороны".

"С этой целью на действующей платформе объединенной системы ПВО государств - участников СНГ предусматривается формирование воздушно-космической обороны государств - участников Соглашения о создании объединенной системы ПВО государств - участников СНГ от 10 февраля 1995 года", - приводят "Известия" слова главы исполкома СНГ.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
США

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