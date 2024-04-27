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Авиакомпании "ЮТэйр" поставлена финальная партия вертолетов Ми-8АМТ

27.04.2018 ЦАМТО 75 0
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Многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-В
Многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-В.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 26 апреля. Холдинг "Вертолеты России" завершил исполнение контракта на поставку авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода.

Финальная партия из двух вертолетов прошла все необходимые заводские испытания и передана заказчику.

На вертолетах установлено современное пилотажно-навигационное оборудование, в том числе система спутниковой навигации БМС-индикатор. Для повышения дальности полетов машины оснащены дополнительными внешними топливными баками.

Новые воздушные суда будут задействованы в перевозке пассажиров и грузов в интересах компаний, осваивающих нефтяные и газовые месторождения.

"Мы рады сообщить о завершении контракта на поставку восьми вертолетов Ми-8АМТ одному из наших ключевых партнеров – компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Хочу отметить, что наше сотрудничество продолжается, и в 2018 году холдинг "Вертолеты России" планирует передать "ЮТэйр-Вертолетные услуги" в эксплуатацию два новейших серийных вертолета Ми-171А2", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Мы остаемся крупнейшим коммерческим заказчиком холдинга "Вертолеты России" с учетом потребностей наших клиентов в современных воздушных судах. Новые вертолеты применяются в решении широкого спектра задач: от поддержки нефтегазовых проектов и миротворческих миссий по всему миру до выполнения медицинской эвакуации, пожаротушения и поисково-спасательных работ. Обновление парка позволяет нам на высоком уровне организовать работу по действующим контрактам", – отметил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

Контракт на поставку восьми вертолетов Ми-8АМТ был подписан в июле 2017 года, а в декабре парк авиакомпании пополнили первые шесть машин. Их основным назначением стали пассажирские и грузовые перевозки в интересах нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний на месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Кроме того, два вертолета оснащены медицинскими модулями и выполняют задания в рамках государственного приоритетного проекта по развитию санитарной авиации.

С поступлением новых машин количество вертолетов семейства Ми-8/17 группы "ЮТэйр" увеличилось до 112 ед. – это самый крупный в мире парк воздушных судов данного типа среди коммерческих операторов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
26.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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